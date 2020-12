Freude bringen im Advent

Weihnachtsgruß trotz Besuchsverbot

Da das Besuchsverbot auch an Weihnachten gilt, haben die sächsischen Asklepios-Kliniken für ihre Patienten einen besonderen Weihnachtsservice eingerichtet. Angehörige können ab sofort Weihnachtspost, Briefe und kleine Geschenke an die Kliniken schicken oder hier abgeben. Das Ganze wird dann gesammelt und über die »Weihnachtswichtel« persönlich zugestellt. Adressen für die Weihnachtspost: Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, »Weihnachtspost«, (Name/Station), Dr.-Steudtner-Straße 75B, 01855 Sebnitz Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald, »Weihnachtspost« (Name, Station), Hohwaldstraße 40, 01844 Neustadt in SachsenDa das Besuchsverbot auch an Weihnachten gilt, haben die sächsischen Asklepios-Kliniken für ihre Patienten einen besonderen Weihnachtsservice eingerichtet. Angehörige können ab sofort Weihnachtspost, Briefe und kleine Geschenke an die Kliniken…