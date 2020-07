Fernsehen von nebenan.

Erstes Halbjahr 1993: In Hoyerswerda und der ganzen Lausitz wird über die Zukunftder Braunkohle gestritten, das Brikettwerk geschlossen; Abwanderung, Arbeitslosigkeit.Die Gemeinde- und Gebietsreform schlägt hohe Wellen. Die Antifaentert den Stadtrat. Das "Hoyerswerdaer Tageblatt" geht in der "Sächsischen Zeitung"auf. Eine Hundertjährige im Pflegeheim will lieber sterben, weil man sichnicht genügend um Alte kümmern kann. In Auerbach im Vogtland wird ein neueröffnetesEinkaufszentrum gestürmt. Im erzgebirgischen Niederlauterstein nenntein westdeutscher "Investor" die Bewohner "Ur-Einwohner", die sich mal entscheidenmüssten. In Laubusch (Lausitz) berichtet ein Pfarrer über die Ankunft derersten Auslandsdeutschen aus Kasachstan; Umweltschäden werden erkennbarund eine deutsch-deutsche Städtepartnerschaft beschlossen. In Leipzig lehnt derRunde Tisch das Sponsoring einer Rock-Veranstaltung durch Coca-Cola ab; derMarktplatz liegt zwei Tage vor der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März1990 voller Westzeitungen.



Die Kamera ist nah dran und überall dabei, und die unbefangenen Frager sind Nachbarn ihrer Zuschauer, stecken selbst in den Prozessen, die sie festhalten und vermitteln, fordern Feedback und Positionierung heraus. Die Programme der lokalen Fernsehveranstalter in Sachsen enthalten bewegte und bewegende Nah-Bilder des Vereinigungsprozesses, Kontinuitäten und Brüche von Tradition und Sozialisation, Euphorie und (allzu schnell) enttäuschte Hoffnungen. Bilder, die in keinemöffentlich-rechtlichen Fernseharchiv zu finden sind.



Lokalfernsehen ist Heimatfernsehen



Lokalfernsehen ist Heimatfernsehen im besten Sinne, es ist lokales Gedächtnisund kultureller Speicher. Die lokalen Fernsehprogramme der Scharnierzeit von 1990 bis 1995 zeigen Verluste und Suche nach Neuem und begleiten den Beginn des Vereinigungsprozesses. 30 Jahre nach dem Mauerfall und dem Vereinigungstag dauert dieser Prozess noch immer an, und es stellen sich unbeantwortete,verdrängte Fragen neu. Vieles von dem, was heute aufbricht, wurde vor 25 bis 30 Jahren unter- oder falsch bewertet, in der Hektik des Umbruchs missachtet, liegengelassen, unter den Teppich gekehrt, überdeckt durch allzu viele Herausforderungen, Verheißungen und Möglichkeiten. Mit Hilfe des Lokalfernsehens können wir heute diese Prozesse wieder erleben, noch einmal sehen und für eine Neubewertung fruchtbar machen.



Die Leipziger MedienwissenschaftlerInnen Judith Kretzschmar und Rüdiger Steinmetzhaben einen Querschnitt aus lokalen sächsischen TV-Programmen zusammengestellt; sie ordnen ein und hören den Erinnerungen und heutigen Bewertungender Zeitzeugen zu.