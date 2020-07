Ferienlager auf dem Markt

Es hätte alles so schön sein können. Baden im Machasee, spielen, Spaß haben, Ausflüge in Gemeinschaft – so hatte es die Interessengemeinschaft IG Kinderferien eigentlich geplant. Doch die Corona – Pandemie wollte es anders. Dann machen wir aus der Not eben eine Tugend, sagten sich die Vereinsmitglieder. Und somit wird derzeit Ferienlageratmosphäre nicht in Tschechien, sondern auf dem historischen Marktplatz verbreitet.



Viel Liebe zum Detail

Dafür ist mit sehr viel Liebe zum Detail, ein sehr schöner Inselbereich entstanden. Rund um den Sorbenbrunnen stehen Tische und Stühle an denen gebastelt und gemalt werden kann. In den vergangenen Tagen entstanden Loom – Armbänder. Das sind kleine Silikonringe, mit denen sich Schmuck herstellen lässt. „Das Material ist toll und sehr beliebt bei Kindern, weil man mit diesem Schmuck auch problemlos baden gehen kann“, erklärt Beate Möller.



Die stellvertretende Vereinsvorsitzende wäre derzeit als Begleiterin im Ferienlager in Doksy mit dabei. Genau wie Sarah Höhne. Stattdessen engagieren sich die beiden Frauen nun bis zum Ende der zweiten Ferienwoche auf dem Marktplatz, der am Donnerstag auch von Kindern aus der Lebenshilfe - Integrationskita „Max und Moritz“ sowie „Bussi Bär“ besucht wurde. Erzieherin Carin Schulz ist sehr froh über die angebotenen Ferienspiele. „Wir haben in unserer Einrichtung den so genannten Kinder – Wissensclub „KiWi“ . Dabei erleben die Vorschulkinder viele lehrreiche und interessante Dinge. Davon konnte wegen Corona vieles nicht stattfinden. Deshalb versuchen wir jetzt mit solchen Angeboten das Defizit wieder auszugleichen.“

Spiel, Spaß und Spannung

... kommen jedenfalls nicht zu kurz. So verzierten die Jungen und Mädchen auch Korkplatten und bastelten mit Perlen und Draht. Freilich gibt es noch weitere Möglichkeiten der Beschäftigung. So sind unter anderem auch Wurf- und Geschicklichkeitsspiele, das Fahren mit Pedalos und Tischfußballkicker möglich. Emily, Lena und Betty schätzen vor allem, dass sie zusammen Zeit verbringen und gemeinsam Spaß haben können.

Sehr lehrreich und informativ ist das Kräuterquiz mit Beate Möller. Die Expertin kennt sich nämlich nicht nur mit allerlei Teesorten, deren Entstehung, Verarbeitung und Zubereitung besonders gut aus, sondern auch mit Gartenkräutern und Co.

Wer mag kann auch gern Steine bunt bemalen und dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen.



Die Ergebnisse sollen zum Abschluss der Ferienspiele auf dem Markt ihren Platz finden. In Abstimmung mit der Stadt Hoyerswerda sollen die kleinen Kunstwerke an einem geeigneten Ort eng aneinandergereiht eine Schlange bilden, deren Botschaft gern im Auge des jeweiligen Betrachters liegen darf. „Wir wollten uns wegen dem Sinnbild nicht festlegen. Die Kette kann einfach nur schön aussehen, oder Erinnerungen an die ganz besonderen Ferienspiele in etwas schwierigen Zeiten wecken oder eben etwas ganz anderes für die Menschen bedeuten. Jeder der mag, kann Steine bringen und die Kette vervollständigen “, erklärt Beate Möller über die geplante Aktion. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende hofft, dass im Herbst vom 24. Oktober bis 31. Oktober das geplante Ferienlager in Doksy wieder stattfinden kann.

Es sind noch Plätze frei.

Auf die Jungen und Mädchen warten Tagestouren, Lagerfeuer, Sport, Spiel, Ausflüge, Discoveranstaltungen und sportliche Wettkämpfe. Da dem Verein die Unterstützung von sozial-schwachen Familien ganz besonders am Herzen liegt, ist beim Reisepreis auch eine Ratenzahlung möglich, wie Beate Möller erklärt. Anmeldungen für Ferienspiele und Ferienlager sowie weitere Informationen unter www.ig-kinderferien.de, telefonisch 03571 – 601805, Bürozeiten im Haus der Parität Heinrich Mann Straße 37 Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr.