BienenzÃ¼chter eingesperrt

Eine böse Überraschung hat ein Bienenzüchter Samstagnachmittag in Sohland a. d. Spree machen müssen. Unbekannte Täter überraschten den 81-Jährigen, als sich dieser in seinem Bienenwagen an der Schluckenauer Straße befand und seiner Imkerarbeit nachging. Sie zogen die Tür zu und schlossen von außen mit dem noch steckenden Schlüssel ab. Anschließend entwendeten sie das schwarze 28 Zoll City E-Bike des Seniors, das vor dem Wagen abgestellt war und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 850 Euro. Der Imker konnte kurze Zeit später von seiner Frau aus der misslichen Lage befreit werden. Er blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder Angaben zum gestohlenen E-Bike (Damenrad) der Marke REX machen können, sich beim Polizeirevier Bautzen unter 03591/3560 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.