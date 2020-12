Bautzen unterstÃ¼tzt HÃ¤ndler mit Online-Angeboten

Our professional writers provide you the supreme quality review. Also offer instant online help 24/7 at cheap price Gerade im Weihnachtsgeschäft wollten viele Händler wenigstens am Ende des Jahres überlebenswichtige Umsätze einfahren. Doch die hohen Corona-Infektionszahlen und einhergehenden Maßnahmen mit der Schließung weiten Teilen des Einzelhandels am kommenden Montag, machen den Plänen gewaltig einen Strich durch die Rechnung.

Kostenlose Werbung für Einzelhändler und Gastronomen

Die Stadtverwaltung bietet allen Gewerbetreibenden kostenlos die Möglichkeit, ihre aktuellen Angebote über die städtische Website zu kommunizieren. Ganz egal, ob Lieferservice, Einzelhandel mit Online-Shop oder Gutscheinversand. Damit die Bautzener wissen, welche regionalen Händler unterstützt werden können, wird die Liste fortlaufend aktualisiert.

Interessierte können auf bautzen.de schauen, welche Angebote gerade online aufgerufen werden können.

Für die Händler selbst reicht eine kurze Anmeldung bei pressestelle@bautzen.de mit folgenden Angaben: Name des Geschäftes/Gastronomiebetriebes etc., Kurzbeschreibung der angebotenen Leistungen, Telefonnummer, E-Mail und Website; falls vorhanden.