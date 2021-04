SachsenEnergie warnt vor Fake-Anrufen

Mehrere DREWAG-Kunden meldeten sich in den vergangenen Tagen bei dem Unternehmen, da sie von einer Schweizer Telefonnummer Anrufe angeblicher DREWAG-Mitarbeiter erhielten. Diese verlangten von den Kunden Auskunft über deren Vertragsdaten wie z.B. die Strom-Zählernummer oder ihr Vertragskonto bei DREWAG. Als Vorwand nannten sie unter anderem eine Änderung der Strompreise oder auch die Neugründung der Unternehmensgruppe SachsenEnergie.

"SachsenEngergie distanziert sich ganz klar von solchen Anrufen und möchte insbesondere die DREWAG-Kunden sensibilisieren, nicht darauf einzugehen", warnt Unternehmenssprecherin Nora Weinhold. Ziel der Betrugsanrufe sei es, die Kunden ohne ihr Wissen zu einem anderen Energieversorger zu wechseln oder unter falschem Vorwand zu einem Anbieterwechsel zu überreden. "Diese Anrufe gehen nicht von der DREWAG aus und wurden auch nicht von ihr beauftragt", so Weinhold.

If you are looking to Christi Adams Masters Thesis materials and that of top-quality, then youve got look for professional providers. This is to ensure you get nothing but quality stuff, and the writers who write your paper are themselves qualified. If you are looking for something similar, then one name you can trust is 123Dissertations.com. Wie soll man sich verhalten?

Our Go Hereer is considered the best online service in US,UK and Australia. So,stop searching help my college assignment and hire 1. Gespräch vermeiden

Legen Sie bei Ihnen unbekannten Nummern gesundes Misstrauen an den Tag. Am besten legen Sie wieder auf und vermeiden jegliches Gespräch. Blockieren Sie wenn möglich die Nummer.



My picks for the top three Acknowledgement In Dissertation include those features and more. But which one is the right one for you? Read my essay writing 2. Keine Daten weitergeben

Kommt es doch zum Gespräch, nennen Sie keinerlei Daten am Telefon. Wenn Sie sich unsicher sind, bitten Sie darum, dass Sie per Post informiert werden möchten – die Adressdaten der Kunden liegen der DREWAG vor. Machen Sie sich immer bewusst: Ihr Energieversorger kennt Ihre Daten und muss nicht danach fragen!



Score Best Grades With Our Reliable Euthanasia Case Research Services. We are here to provide you with our best essay writers for our precious students. As we all know that in our system, grades really matters for better future. With the fast moving world, students dont get time to write their papers because they have to face many other unavoidable issues that leads to poor grades. Dont waste 3. Nicht unüberlegt „Ja“ sagen

Vermeiden Sie im Gespräch deutlich „Ja“ zu sagen, damit dies nicht aufgenommen und in eine gefälschte Vertragszustimmung montiert werden kann.

Wichtig außerdem: Steht ein DREWAG-Mitarbeiter persönlich vor der Tür, hat er grundsätzlich einen Dienstausweis dabei, um sich ausweisen zu können.

Our check my site belongs to the list of US legal businesses. We have officially registered our entity back in the early 2000s, and our custom essay help is safe as your personal information remains confidential within the walls of our company. We would appreciate customer feedback from you. We know that there is always room for perfection, and our team has to complete all of your Im Zweifelsfall empfiehlt das Unternehmen betroffenen DREWAG-Kunden, sich am Service-Telefon unter 0351/860-4444 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr) rückzuversichern.