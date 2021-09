Drei Monate fahren - nur zwei Monate zahlen

We are the get mores UK, USA. Students can buy custom admission essays from us and we have expert application essay writers Nach den deutlichen Einbrüchen während der Lockdown-Phasen verzeichnen die zwölf Partnerunternehmen im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) derzeit wieder mehr Fahrgäste in Bahnen und Bussen. Um auch die Zahl der Stammkunden wieder zu steigern, starten die Unternehmen nun eine gemeinsame Kampagne.

Fahrgäste, die zum 1. Oktober, 1. November oder zum 1. Dezember in ein Abonnement für die Monatskarte oder die 9-Uhr-Monatskarte zum Normalpreis einsteigen, erhalten den ersten Monat gratis.

Zudem können sie das Abo nach drei Monaten kündigen, wenn sie es nicht weiternutzen möchten. An der Aktion beteiligen sich die DB Regio, die Dresdner Verkehrsbetriebe, der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda und die Verkehrsgesellschaft Meißen.

Alle Infos und Bedingungen gibts auf den Internetseiten der teilnehmenden Unternehmen, in allen Servicestellen und telefonisch bei den Partnern sowie beim Verbund unter www.vvo-online.de/3für2 und 0351/8526555.