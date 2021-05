Zschaitz: Rund um den Burgberg - Entdecke, wo Du lebst!

Our http://dubhosting.co.uk/term-paper-purchase/s provide a platform for college students to improve the content their written essay according to given guidelines. Lust am Wochenende wieder auf GERSTIN-Entdeckertour zu gehen? Wie wär's mit einem Ausflug nach Zschaitz im Landkreis Mittelsachsen? Auch diese Gemeinde gehört zum LEADER-Gebiet Lommatzscher Pflege.

Schon von weitem sieht man die trutzige Kirche auf dem Kirchberg aus dem 16. Jahrhundert. Idyllisch direkt am Jahnatalradweg gelegen, ist das Areal rund um den Burgberg ein ideales Ausflugsziel fürs Wochenende mit dem Rad oder für eine kleine Wanderung. Mit dem Rad kommt man direkt am schönen Spielplatz an, für Familien also ein perfekter Halt. Dann kann man sich auf den Trimm-Dich-Pfad sportlich betätigen - ganz ohne große Ausrüstung und jeder so wie es seine Kondition zulässt.

Unbedingt zu empfehlen ist der Aufstieg auf den Burgberg. Oft werde ich gefragt "Wo ist denn dort eine Burg?" Steigen Sie nach oben aufs Plateau und lassen Sie sie sich von der Infotafel überraschen, an welchem historischen Ort Sie im ehemaligen Land der Slawen angekommen sind. Das weite Plateau bietet einen wunderbaren Blick über die Landschaft rund um Zschaitz. Unsere Frisbee-Scheibe haben wir hier bestens nutzen können. Stecken Sie sich entweder eine Picknickdecke ein, um hier zu rasten oder nutzen Sie die Möglichkeit am Sportplatz für eine Ruhepause. Wer möchte, kann sich auch vorab beim Gasthof in Zschaitz ein leckeres Essen bestellen.https://www.gasthof-zschaitz.de/

Und auf keinen Fall vergessen! In Zschaitz gibt es einen Stempel meiner GERSTIN-Entdeckertour! Mehr Infos dazu unter https://lommatzscher-pflege.de/naherholung/gerstin-entdeckertour.html

Viel Spaß beim Entdecken unserer Heimat!

Eure GERSTIN