GERSTINS Sonntagsausflug nachâ€¦

Am Wochenende zog es mich bei strahlendem Sonnenschein zu einem Ausflug in ein Kleinod unserer Region: in den Schlosspark von Jahnishausen. Ein Spaziergang führte mich durch den romantischen Park entlang des Flusses Jahna mit dem hübschen Teepavillon und ich konnte mich bereits an den Schneeglöckchen und Märzenbechern erfreuen. Bald wird auch einer der schönsten Gingko-Bäume Deutschlands beginnen zu grünen. Mit seinem Alter von mehr als 200 Jahren und seinem immensen Stammumfang wurde dieser Gingko-Baum sogar in die Liste der National-Erbebäume Deutschlands aufgenommen. Perfekt ist der Park mit dem Fahrrad zu erreichen, denn er ist direkt am Jahnatalradweg gelegen.

Jahnatalstr. 4d

01594 Riesa OT Jahnishausen



Viel Spaß beim Entdecken unserer Heimat!



Eure GERSTIN