Im Kampf gegen die Zeit

Wir sind zwar keine Stars, aber wir hoffen trotzdem, dass uns jemand rausholt, wenn wir es nicht schaffen, uns nach 60 Minuten von alleine zu befreien. Wovon wir hier eigentlich reden? Diese Woche sind wir im Rätselraum Cottbus zu Besuch und als hinter uns die Tür verschlossen wird, zweifeln wir einmal mehr an unserem Urteilsvermögen, was das Thema »wirklich gute Ideen« angeht. Doch beginnen wir von vorn.

Wir als große Rätselfans sind sofort Feuer und Flamme, als wir erfahren, wo es in dieser Woche für uns hingeht und nachdem wir auch das Parkhaus, und damit die erste Hürde, gemeistert haben, sind wir frohen Mutes, was unsere nächste Aktion angeht. Oder sollen wir eher von einer Mission sprechen? Denn wir begeben uns auf Spurensuche.

Als wir am Ort des Geschehens ankommen, wird uns das erste Mal klar, in wessen Raum wir uns da eigentlich einsperren lassen und dass dieser Professor eine Schwäche für junge Frauen hat. Gut. Nächstes Mal lesen wir uns vielleicht vorher durch, worauf wir uns da einlassen. Da der besagte Professor aber gerade abgeholt wurde, atmen wir kurz auf. Nun liegt es allerdings an uns, herauszufinden, warum er aus seinem Büro verschleppt wurde.

Walkie Talkies überprüft und Lupen geputzt

Voller Euphorie beobachten wir, wie die Tür hinter uns ins Schloss fällt und beginnen sofort, den Raum genau zu inspizieren. Dann herrscht kurzes Schweigen. Eine Menge Schlösser und wirr aussehende Hinweise, lassen uns bereits in den ersten Minuten an unseren Fähigkeiten zweifeln. Wir stehen einfach nur da und fühlen uns genauso schlau wie fünf Hektar Mischwald. Doch Gott sei Dank, ist da die Stimme im Hintergrund, die dann den ein oder anderen Hinweis für uns bereithält. Nachdem der Knoten geplatzt ist und wir, trotz einiger Pleiten beim Rätseln – manchmal braucht man den Lernstoff aus der Grundschule eben doch auch im richtigen Leben – endlich auf der richtigen Spur sind, läuft es für uns wie am Schnürchen. Wir knobeln, rechnen, kombinieren und machen das, was wir am besten können: diskutieren. Diesmal: Wer fasst in das dunkle Loch in der Wand? Doch weil wir uns diesmal im Kampf gegen die Zeit befinden, einigen wir uns darauf, einfach gleichzeitig das Risiko einzugehen.

Weiter geht‘s

Wir stoßen auf neue Hinweise, überraschende Wendungen und so manches Skurrile im Leben des hochangesehenen Professors. Und was sollen wir sagen, wir haben es geschafft! Zehn Minuten vor Ablauf der Zeit konnten wir uns aus dem Büro des Professors rätseln und den Grund für sein Verschwinden aufklären. Mit stolz geschwellter Brust und um einige Geheimnisse reicher machen wir uns nun wieder zurück in die Redaktion, um von unserem Triumph zu berichten.

Für Rätselfans

Neben drei spannenden Rätselräumen erwarten euch in Cottbus unter anderem Pücklers-Vermächtnis, ein Outdoor-Rätsel im Branitzer Park und eine interaktive Stadtralley.

Unseren Spaß wollen wir natürlich teilen: Wir verlosen eine Viererkarte für den Rätselraum Cottbus.