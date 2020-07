Zimmis Grätsche – Erinnerung an Gert "Zimmi" Zimmermann

Live aus der Semperoper in den Zwinger

Dresden. Wenn am 11. Juli die Sächsische Staatskapelle unter Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann Werke von Beethoven in der Semperoper spielen, dann werden auch rund 1.000 Zuhörer im Dresdner Zwinger etwas davon haben. Denn das Konzert wird live aus dem Saal der Semperoper als Open Air-Musikerlebnis in den Innenhof des Zwingers übertragen. Auf dem Programm des Sonderkonzerts stehen Werke Ludwig van Beethovens, dessen 250. Geburtsjubiläum in diesem Jahr gefeiert wird. Seinen ersten beiden Symphonien, die bereits im Dezember 2019 in drei ausverkauften Symphoniekonzerten der Staatskapelle erklangen, stellt Christian Thielemann dieses Mal die »Coriolan-Ouvertüre« voran. Eröffnet wird die Live-Übertragung im Zwinger von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Dr. Christian Striefler, Geschäfts­führer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. Das Konzerterlebnis startet 20 Uhr, bereits 19.15 Uhr beginnt das Vorprogramm (Einlass ab 18 Uhr). In Kooperation mit den Staatlichen Kunst­sammlungen Dresden haben die Zuhörer im Zwinger außerdem die Möglichkeit, mit ihrem Ticket (11 Euro) die neue Sonderausstellung der Gemäldegalerie Alte Meister »Raffael – Macht der Bilder. Die Tapisserien und ihre Wirkung« zu besuchen. Das Konzertticket gilt für die Alten Meister am 11. Juli von 11 bis 20 Uhr und am 12. Juli von 11 bis 17 Uhr. Tickets gibt es online hier