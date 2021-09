Sorbische/wendische Wahlforen in der Ober- und Niederlausitz

Die Domowina lädt in Kooperation mit den sorbischen Printmedien am Montag, 13. September, zu Wahlforen in der Nieder- und Oberlausitz ein.

Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl werden auf dem Podium Rede und Antwort zu sorbischen/wendischen und regionalen Themen stehen und sich auch der Diskussion mit dem Publikum stellen.