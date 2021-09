IG BCE Gewerkschaftsjugend Cottbus ruft zur Wahl auf

We are the best Custom Example Of Business Plans & Dissertation Writers Service in UK. We are number 1 in Dissertation niche. Angesichts der immer weiter schwelenden Diskussion um einen vorgezogenen Kohleausstieg riefen die jungen Auszubildenden und Facharbeiter*innen dazu auf, für einen gerechten Strukturwandel sowie eine Zukunft für die Jugend in der Region am 26.09. wählen zu gehen.

Die Jugendlichen machten mit eigenen Wahlplakaten darauf aufmerksam, dass eine ganze Generation durch erneute Aufweichung der Kompromisse gefährdet ist, keine Zukunft mehr in der Lausitz zu haben. Ziel war es ins Gespräch mit Bürger*innen zu kommen, um zu verdeutlichen was für junge Menschen in der Lausitz auf dem Spiel steht.

Das sinkende Ausbildungsplatzangebot sowie die mangelnde Übernahme machen schon jetzt deutlich was beim Ausbleiben industrieller Alternativen in der Lausitz zu erwarten sein wird. "Gute und zukunftsweisende Arbeitsplätze müssen geschaffen werden, anstatt weiter über Abschaltdaten von Kraftwerken zu diskutieren", ist eine der Hauptforderungen der Gewerkschaftsjugend.

Was für die einzelnen Jugendlichen für eine gute Zukunftsperspektive in der Region wichtig ist und was die Lausitz in ihren Augen so besonders liebens- und lebenswert macht, erfahrt ihr im Video auf unserem YouTube-Kanal:

www.youtube.com/watch?v=QI8L-NAICYQ