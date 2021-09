U18-Wahl: SPD gewinnt in Brandenburg

One might think, There is no one to This Site online in Criminology, but it is definitely not the case when it comes to our team. There is most certainly someone who works with your specific subject. You can check out the relevant data about each of them and find the most suitable for your job. One of the most valuable testaments to our commitment to excellence is our customers are always recommending us to their friends. Die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren konnten ihre Stimme in einem der insgesamt 136 Wahllokale abgeben. Exakt 10.882 jungen Menschen machten davon Gebrauch. So konnte am Ende die SPD 18,04 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinigen, gefolgt von der CDU (14,94 Prozent) und der AfD mit13,51 Prozent. Bündnis90/Die Grünen landeten bei 10,92 Prozent, die Tierschutzpartei bei 10,91 Prozent und die FDP bei 10,29 Prozent. Die Linke kam auf 8,14 Prozent.

Bundesweit wurden bei der U18-Wahl ca. 260.000 Stimmen gezählt. Gewählt haben die unter 18-Jährigenbundesweit so: Bündnis90/Die Grünen 21,02 %, SPD 19,21 %, CDU 16,92 %, FDP 12,03 %, Die Linke 7,51 %, AfD 5,85 %, Tierschutzpartei 5,65 %, Sonstige 11,82 %.

Im Vorfeld der U18-Wahl hatten sich die Kinder und Jugendlichen bei Projekttagen und -wochen intensiv mit den Themen Demokratie, Parteien und Wahlen. Ziel von U18 ist es, junge Menschen darin zu unterstützen, Politik zu verstehen, Unterschiede in den Wahlprogrammen der Parteien zu erkennen und Versprechen von Politikerinnen und Politikern kritisch zu hinterfragen. Die Wahl fand in Wahllokalen statt, die u.a. in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Schulclubs, Jugendverbänden, Sportvereinen, Bibliotheken oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Form mobiler Wahllokale eingerichtet wurden.

Organisiert wurde die U18-Bundestagswahl in Brandenburg von der Stiftung SPI - Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg Süd-Ost und vom Landesjugendring Brandenburg e.V..