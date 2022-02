Zeugen gesucht

Our research Thesis Binding Service service is something PaperWritingPro became renowned for. Even at first glance, you will be able to recognize the amount of care, time, and professionalism woven into every single sentence. Stellar writing quality has put us on the map, and excellence guarantee we offer for every written piece our team members provide is sure to satisfy even the most demanding tutors Forst. Bereits am Donnerstag, 03. Februar, ereignete sich gegen 06:40 Uhr in der Berliner Straße in Forst ein Verkehrsunfall. In Höhe der Post kollidierte eine bisher Unbekannte auf einem E-Roller mit einem Radfahrer. Die Frau war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs. Sie entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der 55 Jahre alte Radfahrer verletzte sich bei der Kollision und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang sowie zu der etwa 160-165 Zentimeter großen, zirka 20 Jahre alten E-Roller-Fahrerin geben können. Melden Sie sich bitte telefonisch unter 03562 920 im Polizeirevier Forst oder nutzen Sie das Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.Bereits am Donnerstag, 03. Februar, ereignete sich gegen 06:40 Uhr in der Berliner Straße in Forst ein Verkehrsunfall. In Höhe der Post kollidierte eine bisher Unbekannte auf einem E-Roller mit einem Radfahrer. Die Frau war entgegen der…