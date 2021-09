Wahlforum in Pirna

Looking for professional web link? CDP offers high quality SEO content and article writing services at affordable prices with unlimited Am Donnerstag, 9. September, ab 19 Uhr, diskutieren die Direktkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises 158/Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in der Herderhalle Pirna.

Mit dabei: Dr. Corinna Franke-Wöller (CDU), Fabian Funke (SPD), Steffen Janich (AfD), Dirk Jahn (FDP), André Hahn (DIE LINKE) und Nino Haustein (Bündnis 90/GRÜNE).

Das Wahlforum wird parallel als Live-Stream im Facebook- (www.facebook.com/user/slpb1) und YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/polbilful) der SLpB übertragen. Zuschauer können während des Streams ihre Fragen in die aktuelle Runde einbringen.

Für eine Teilnahme vor Ort gelten die aktuellen Corona-Regeln. Einlass ist ab 18 Uhr. Die SLpB entschied sich, die Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten aller im Bundestag und Sächsischen Landtag vertretenen Parteien mit Fraktionsstatus zu den Wahlforen einzuladen.

www.slpb.de/wahlforen