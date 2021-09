Wahlforum in GroÃŸenhain

Deutschland wählt am 26. September. Und nicht nur in Sachsen wird die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag mit Spannung erwartet. Mit insgesamt 32 Wahlforen möchte die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) allen Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat eine kompetente und informierte Wahlentscheidung ermöglichen.

Am Dienstag, dem 14. September, um 19 Uhr, stellen sich im Kulturzentrum Großenhain die Direktkandidatinnen und –kandidaten des Wahlkreis 155/Meißen der Diskussion: Sebastian Fischer (CDU), Stephanie Dzeyk (SPD), Barbara Lenk (AfD), Johannes Schmidt-Ramos (FDP), Markus Pohle (DIE LINKE) und Karin Beese (Bündnis 90/GRÜNE). Das Wahlforum wird parallel als Live-Stream auf dem Facebook - und YouTube-Kanal der SLpB übertragen. Über deren Kommentarfunktion können Zuschauende ihre Fragen in die aktuelle Runde einbringen.

Vor jedem Forum wählt das Publikum drei Themenblöcke, zu denen die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien Stellung beziehen, und legt deren Reihenfolge fest. Im Anschluss steht es den Anwesenden frei, eigene Fragen an das Podium einzubringen. Eine überparteiliche Moderation führt durch die Abende. Für eine Teilnahme vor Ort gelten die aktuellen Corona-Regeln. Einlass ist ab 18:00 Uhr.

Weitere Informationen und alle Termine finden Sie unter www.slpb.de/wahlforen