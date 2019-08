Riesa macht sich schick

Neuer Stürmer für Dynamo Dresden

Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat Alexander Jeremejeff vom schwedischen Erstligisten BK Häcken verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zur SGD und hat einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Jeremejeff wird mit der Rückennummer 11 auflaufen. „Wir haben die Entwicklung von Alexander in den vergangenen Jahren beobachtet und sind froh darüber, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Er wird die Konkurrenzsituation in unserer Offensive sofort erhöhen und bringt als Spieler die Qualität mit, um sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen. Alexander konnte in den zurückliegenden Spielzeiten mit einer beständig hohen Torquote auf sich aufmerksam machen, er ist technisch gut ausgebildet und in seiner Spielanlage schwer ausrechenbar", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Dynamos achter Sommerneuzugang wird am Mittwoch, ab 10 Uhr, erstmals unter Cheftrainer Cristian Fiel mit seinen neuen Mannschaftskollegen im Großen Garten trainieren. „Ich bin bereit für diese Aufgabe und freue mich sehr darüber, dass der Wechsel nach Dresden geklappt hat. Ich weiß, was mich erwartet, weil ich mich über den Verein und die Stadt erkundigt habe. Auch mit Linus habe ich im Vorfeld des Transfers ausführlich gesprochen. Dynamo Dresden und die 2. Bundesliga in Deutschland sind für mich jetzt der richtige Schritt in meiner Entwicklung. Ich werde alles dafür geben, um die Mannschaft beim Erreichen unserer Ziele in dieser Saison zu unterstützen", sagte Alexander Jeremejeff nach seiner Vertragsunterschrift in Dresden. Alexander Jeremejeff wurde am 12. Oktober 1993 in Göteborg im Südwesten von Schweden geboren. Mit dem Fußballspielen begann der 1,92 Meter große Stürmer in der Jugend bei Tölö IF in seiner Heimatstadt. Sein Erstliga-Debüt in Schweden feierte Jeremejeff am 4. April 2014 für „Bollklubben Häcken". Von 2016 bis 2018 ging der Stürmer für Schwedens Rekordmeister Malmö FF auf Torejagd, bevor er wieder nach Häcken zurückkehrte. In Malmö wurde er unter anderem von Ex-Dynamo Uwe Rösler trainiert. In der aktuellen Spielzeit gelangen Dynamos Neuzugang für BK Häcken in 19 Spielen acht Treffer und sechs Torvorlagen in Schwedens höchster Spielklasse. Alexander Jeremejeff debütierte am 8. Januar 2019 gegen Finnland für die schwedische Auswahl und bestritt bisher ein A-Länderspiel. (pm)

