Wahl-O-Mat geht heute online

Need to buy essay online for cheap? Professional US Writers; 24/7 Support; High-Quality; Guaranteed Confidentiality; Help Me With My Homework 2 Maples online at professional Seit 2002 bietet der Wahl-O-Mat Orientierung für Wähler bei bevorstehenden Wahlen. Auch im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl am 26. September ist die Entscheidungshilfe der Bundeszentrale der Politischen Bildung wieder online.

EssayCompaniesReviews.com is young and ambition team of students, who provide trustful reviews of Postgraduate Dissertation Examples and can surely give an advice for Getting excellent http://www.villavarda.it/?advertising-and-society shall be a priority if you get stuck with your assignments and need help with assignments. So funktioniert der Wahl-O-Mat

Insgesamt 38 Thesen können vom Nutzer mit „stimme zu", „stimme nicht zu", „neutral" oder „These überspringen" beantwortet werden. Die Antworten werden dann mit den Positionen aller zur Wahl zugelassenen Parteien abgeglichen. Der Nutzer hat außerdem die Möglichkeit, einzelnen Themen, die ihm wichtig sind, mehr Gewicht zu verleihen. Der Wahl-O-Mat errechnet schließlich den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Zum Auftakt 2002 wurde der Wahl-O-Mat 3,6 Millionen Mal genutzt. Zur Bundestagswahl 2017 waren es bereits 15,7 Millionen Nutzer. Inzwischen ist das Tool auch als App für iOS- und Android-Smartphones kostenfrei erhältlich. Hier geht´s zum Wahl-O-Mat.