"The Kelly Family" kommt nach Dresden

Bei über 30 Konzerten dürfen sich die Fans auf eine nach Kelly-Manier eindrucksvoll konzipierte Bühnenshow freuen. Ob mit überzeugender Lichtshow, Konfettiregen, spektakulärer Pyrotechnik oder auch Videoeinspielungen, die die Zeit von damals mit heute verschmelzen lassen - jedes Element unterstreicht die Songs ohne davon abzulenken. Denn das was zählt ist die Performance der Kellys auf der Bühne, die Interaktion mit ihrem Publikum und eine unvergleichliche Energie.

Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy, und Patricia Kelly sowie "Special Guest" und Gründungsmitglied Paul Kelly präsentieren ein Feuerwerk ihrer großen Hits, wie "I can´t stop the love", "Why Why Why", "An Angel", "Nanana", "Fell in Love with an Alien", "Who'll come with me" um nur ein Paar zu nennen. Aber auch neue Songs wie "We Got Love", "Keep on singing" oder auch "Brothers and Sisters" werden dabei sein und das Konzert zu etwas ganz Besonderem machen, das Generationen verbindet.

"We Got Love – Live 2018" ist eine musikalische Reise, die das Publikum durch 40 Jahre Bandgeschichte begleitet und verzaubert. Die Konzerte von "The Kelly Family" waren legendär und so wird es für viele Fans ein besonderes Erlebnis, das sehr emotional sein wird. Über 30 Konzerte voll mit Gänsehautmomenten, einer authentischen Power, die so keine andere Band hat, und das was sie am meisten ausmacht: ein Gefühl von Zusammenhalt und Hoffnung.

"The Kelly Family", eine Familie, die mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen, wie ECHO, Bambi, Goldenen Kamera oder Goldene Europa und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika und Asien, zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten gehören. Das Kelly Feeling ist wieder da und geht auf Tour!

Am 25. Januar 2018 beginnt die "We Got Love" Tournee mit allen Hits.

Tickets für's Konzert an den Filmnächten am Elbufer gibt's ab Mittwoch, 23. August, 9 Uhr, unter www.eventim.de und ab 25. August an allen bekannten VVK-Stellen.