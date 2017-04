Dampfer schippern in ruhigere Gewässer

"2016 war eine gute Saison, wir hatten immer genügend Wasser und keinen Tag Ausfall", bilanziert Monika Hildebrand. Genauere Zahlen lässt sie sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht entlocken. "Solange der Jahresabschluss nicht vorliegt und die 500 Gesellschafter der Sächsischen Dampfschiffahrt nicht informiert sind, werde ich keine Zahlen nennen." Nur so viel verrät sie: Die 1,1 Millionen Euro Verlust, die 2015 aufgrund der langen Trockenheit und des Ausfalls der Schifffahrt auf der Elbe angehäuft wurden, konnten im vergangenen Jahr wieder ausgeglichen werden. Andeutungsweise ist von " über 1,1 Millionen Euro Gewinn" die Rede und 499.000 verkauften Tickets.

Vorschau auf Saison 2017

Ab 7. April startet die Dampferflotte in die neue Saison. Am 8. April, beim Dresdner Tourismustag, lädt das Unternehmen zum Tag der offenen Tür im Servicecenter am Georg-Treu-Platz 3 und bietet 11 und 14 Uhr Führungen auf dem Dampfer "Dresden" an. Nach der Dampferparade am 1. Mai tritt ab 2. Mai der Sommerfahrplan in Kraft, der Herbstfahrplan gilt ab 16. Oktober bis 5. November.

Mit neuen und bekannten Angeboten legen die Dampfer täglich ab, gefahren wird bis Meißen und Diesbar-Seußlitz auf der einen Seite und bis Bad Schandau/Hrensko auf der anderen Seite. Pro Wochen gibt es 28 Stadt- und 21 Schlösserfahrten, sechs Mal wird die Sächsische Weinstraße bedient, zwei Abend- und zwei Schrammsteinfahrten stehen im Wochenplan.

Neu sind am 23. April zwei Fahrten ab Terrassenufer nach Laubegast inklusive Werftführung - beide Touren sind jedoch schon ausverkauft. Weitere thematische Angebote sind die Schrammsteinfahrt (5. Mai bis 14. Oktober jeweils Freitag/Samstag 17 bis 18.30 Uhr), zwei Schleusenfahrten am 29. April und 24. September (8.30 bis 20 Uhr, ab Bad Schandau), Decin-Touren am 10. und 24. Juli, 7. und 21. August ab Königstein), zwei Ü40 Partys am 23. Juni und 7. Oktober, das Oktoberfest an Bord am 8. und 9. Oktober, die Depeche Mode-Party am 2. Oktober und die Schlagernacht am 21. Oktober.

Ebenfalls neu ist die Idee des "Abdampfens". "Wir legen immer mit allen Schiffen und viel Dampf am 1. Mai ab, aber das Ende der Saison vollzog sich bisher eher leise. Das wollen wir mit einer kleinen Abdampf-Parade mit drei Schiffen am 15. Oktober ändern", so Karin Hildebrand.

Ab 28. November stehen das abendliche Glitzerschiff im Advent und die Lunchfahrten an den Adventssonntagen sowie den beiden Weihnachtsfeiertagen auf dem Programm. Weitere Winterfahrten werden bis 7. Januar angeboten.

Werft: Läuft gut

Die Sächsische Dampfschifffahrt GmbH hat Teile der Werft (Eigentümer Reinhard Saal) gemietet und drei festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, die ganzjährig mit Arbeit versorgt sind. "Eine sehr gute Lösung", findet Karin Hildebrand. Erstmals sei es daher möglich, einen der historischen Dampfer im Sommer auf die Werft zu nehmen, um ihm einen neuen Anstrich zu verpassen. "Das macht sich im Sommer besser als im Winter", so die Chefin.

Firmenstruktur

Die Sächsische Dampfschiffahrt hat aktuell 45 Mitarbeiter nautisches Personal, 17 Mitarbeiter, zwei BA-Studenten und sieben Azubis in der Verwaltung und drei Werft-Mitarbeiter. Hundertprozentige Tochter ist die ElbeZeit (143 Mitarbeiter), die für das Catering auf den Schiffen, im Zoo Dresden und auf dem Airport Dresden verantwortlich ist. Dieses Unternehmen wiederum hat mit der 2016 gegründeten CrashIce Veranstaltungsservice GmbH (10 Mitarbeiter, 300 Aushilfen) ebenfalls eine 100prozentige Tochter.

Kombitickets

Bereits vor zwei Jahren hat die Sächsische Dampfschiffahrt Kooperationen mit der Frauenkirche, dem Dresdner Schloss, der Pillnitzer Park sowie der Manufaktur Meißen geschlossen, bei denen es jeweils zu einer Stadt- oder Linienfahrt den Kuppelaufstieg, Manufakturbesuch oder Eintritte in Schloss oder Park zu vergünstigten Preisen gibt.

Mehr zu Fahrplan und allen Angeboten: www.saechsische-dampfschiffahrt.de