Abitur oder Berufsausbildung? Beides!

Wie viele andere auch stellte sich Timeus Albrecht nach dem Realschulabschluss folgende Frage: Abitur oder Berufsausbildung? Am Ende machte er einfach beides. „Ich wollte in jedem Fall hier in der Region bleiben. Irgendwann bin ich auf die duale Berufsausbildung gestoßen und habe mich dafür entschieden“, erzählt der 19-Jährige, der aktuell beim Stahl- und Brückenbau in Niesky im dritten Lehrjahr zum Industriemechaniker ausgebildet wird. Dafür nimmt er auch weite Strecken in Kauf. „Ursprünglich wollte ich die Schule in Bautzen besuchen, dort kam allerdings keine Klasse zusammen“, erzählt Albrecht. Also drückt er die Schulbank jetzt in Leipzig. Am Ende der DuBAS (duale Berufsausbildung mit Abitur) hat er sowohl eine abgeschlossene Berufsausbildung als auch das Abitur in der Tasche.

Zahl der Bewerbungen nimmt ab

Bei Timeus Albrecht hat eine Bewerbung gereicht, schon hatte er seinen Ausbildungsplatz in der Tasche. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer größere Schwierigkeiten, passende Bewerber zu finden“, sagt Elke Duntsch, Geschäftsführerin im Stahl- und Brückenbau Niesky. Das Unternehmen bildet neben Industriemechanikern auch Konstruktionsmechaniker (die allerdings nicht in der DuBAS) aus, hat derzeit zehn Auszubildende und 130 Angestellte. Vor allem in den vergangenen drei Jahren sei die Zahl der (passenden) Bewerber zurückgegangen, so Duntsch.

Auch aktuell sucht das Unternehmen noch Azubis, die im August ins neue Lehrjahr starten wollen. Bewerben kann man sich sowohl für eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker als auch zum Industriemechaniker. Derzeit sind noch drei Stellen offen.

Mit der dualen Berufsausbildung hat der Stahl- und Brückenbau 2013 begonnen. „Ich sehe das als ideale Grundlage für ein Studium im technischen Bereich“, sagt Elke Duntsch. Bei der Ausbildung kooperiert das Nieskyer Unternehmen mit dem TÜV in Görlitz. Dort bekommen die Lehrlinge Grundfertigkeiten gezeigt.

Was muss ich für die Ausbildung mitbringen?

Einen Realschulabschluss mit einem Durchschnitt von 3

Note 3 oder besser in Mathe und Physik

Handwerkliches Interesse

Technisches Vorstellungsvermögen

Interesse? Bewerbung an:

Elke Duntsch

Stahl- und Brückenbau Niesky GmbH

Muskauer Str. 33

02906 Niesky

Über das Berufsbild Industriemechaniker

Wo arbeiten Industriemechaniker?

Industriemechaniker/innen können in fast allen Bereichen der industriellen Wirtschaft Beschäftigung finden.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Wie sind die Zugangsvoraussetzungen?

Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Betriebe stellen überwiegend Azubis mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

Was verdient man während der Ausbildung?

Die Vergütung für eine duale Ausbildung wird vom Ausbildungsbetrieb gezahlt. Sie richtet sich bei tarifgebundenen Unternehmen nach den tariflichen Vereinbarungen. Nicht tarifgebundene Firmen müssen eine „angemessene Ausbildungsvergütung“ zahlen.

Die Arbeitsagentur nennt als Orientierungsmöglichkeit die einschlägigen tarifvertraglichen Vereinbarungen.

Metallhandwerk (monatlich brutto/Vergütung variiert je nach Bundesland):

Ausbildungsjahr 1: 400 bis 842 Euro

Ausbildungsjahr 2: 450 bis 885 Euro

Ausbildungsjahr 3: 490 bis 957 Euro

Ausbildungsjahr 4: 535 bis 1012 Euro

Berufsausbildung mit Abitur (DUBAS)

In Sachsen kann man einen Berufsabschluss und das Abitur im Doppelpack erwerben. Die praktische Ausbildung im Betrieb und der schulische Teil an einem beruflichen Gymnasium oder an einer Berufsschule werden dabei kombiniert, die Ausbildung dauert 4 Jahre.

Die "Duale Berufsausbildung mit Abitur Sachsen" (DuBAS) ist derzeit in den folgenden Beruflichen Schulzentren und den genannten Ausbildungsberufen möglich:

Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik in Dresden

Fachinformatiker

IT-Systemelektroniker

Mechatroniker

Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Technik Bautzen und Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig

Industriemechaniker

Werkzeugmechaniker (nur Leipzig)

Zerspanungsmechaniker

Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II Chemnitz

Industriekaufmann

Informationen zur Aufnahme in DUBAS gibt’s über das jeweilige Berufliche Schulzentrum

Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik Dresden

Strehlener Platz 2, D-01219 Dresden

Website: http://www.bszet.de

Löbauer Str. 77, D-02625 Bautzen

Website: http://www.bszbautzen.de

Kanzlerstraße 9, 09112 Chemnitz

Website: http://www.bszw2-c.de

Merseburger Straße 56-58, 04177 Leipzig

Website: http://www.karl-heine-schule-leipzig.de

Weitere Infos gibt’s unter www.dresden.ihk.de