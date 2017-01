Aufatmen in Cottbus: Allen Pelikan-Küken gehts gut

Während in Nest 1 ein Einzelküken keine Probleme bereitete, machten die beiden weiteren Pelikanküken in Nest 2 doch einige Sorgen: Das jüngere und kleinere Küken wollte nicht recht wachsen und wurde vom größeren Geschwistervogel zunehmend unterdrückt. Daher wurde das kleinere Küken regelmäßig von den Tierpflegern herausgenommen, zugefüttert, gewogen und wieder zurückgesetzt – eine Prozedur, die bei den großen und wehrhaften Eltern im Laufe der Zeit schwieriger wurde. Bis heute haben sich dank des Einsatzes der Tierpfleger alle drei Küken gut entwickelt und sind in unglaublich kurzer Zeit unglaublich gewachsen. Das wurde am Freitag deutlich, als bei einem öffentlichen Termin der Nachwuchs der Brillenpelikane erstmals vorgestellt wurde.

Brillenpelikane sind eine der insgesamt sieben weltweit verbreiteten Pelikanarten, von denen in Tierpark Cottbus Brillenpelikane aus Australien, Rosapelikane aus Europa und Afrika sowie Nashornpelikane aus Nordamerika gehalten werden. In europäischen Tiergärten gehören Brillenpelikane zu den großen Seltenheiten und werden nur in drei Einrichtungen gezüchtet, in Cottbus seit 2011.

Übrigens: Während die jährliche Tierinventur noch nicht abgeschlossen ist, steht die Zahl der Besucher im Jahr 2016 bereits fest: Mit 156.069 Besuchern wurde ein überaus erfreuliches Ergebnis erzielt und der Mehrjahresrekord aus 2015 (fast) eingestellt.