Die Räume in denen wir uns tagtäglich aufhalten, haben durch ihre Gestaltung und die Ausstattung einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Vor allem Heizung und Belüftung spielen hier eine große Rolle. Zudem kann auch die Wahl geeigneter Materialien dazu beitragen, das Raumklima zu verbessern. Moderne Technik und natürliche Baustoffe sorgen heute für ein angenehmes Zuhause.

Wer heute neu baut oder Wohnräume saniert, ist mit einer Vielzahl an Möglichkeiten konfrontiert, die zu einem optimalen Raumklima beitragen können. Verschiedene innovative Heizungs- und Lüftungssysteme aber auch ökologische Materialien stehen hierbei zur Verfügung. Wir zeigen, was bei der Auswahl wichtig ist und wie ein gesundes Wohnumfeld geschaffen werden kann.





Die wichtigsten Faktoren für ein gesundes Raumklima



Verschiedene Kriterien wirken sich auf die Qualität des gesamten Raumklimas aus. All unsere Sinne sind hier bei der Wahrnehmung beteiligt:





Raumtemperatur: Bei diesem Punkt wird zwischen der Lufttemperatur und der Oberflächentemperatur etwa von Wänden oder Möbeln unterschieden. Beim Temperaturempfinden spielt es eine große Rolle, ob die Luft stillsteht, oder in Bewegung ist. Letzteres kann dafür sorgen, dass sich die Umgebung deutlich kühler anfühlt. Die optimale Raumtemperatur richtet sich nach verschiedenen Punkten. Zum einen hängt sie stark vom persönlichen Empfinden ab. Zudem spielt es eine Rolle, wie die einzelnen Räume genutzt werden und ob wir uns bewegen, oder etwa nur ruhig auf dem Sofa sitzen.





In zu kalten Räumen sammelt sich überschüssige Feuchtigkeit dann an Fenstern oder Wänden. Warme, feuchte Luft hingegen muss regelmäßig durch Lüften ausgetauscht werden, um eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.





Hierunter fallen verschiedene chemische Stoffe, welche die Luft vor allem beim Geruch beinträchtigen. Bestimmte Materialien können Schadstoffe ausdünsten, die gesundheitsschädigend sind. Beim Innenausbau sollte deshalb auf unbedenkliche und geprüfte Produkte geachtet werden. Beleuchtung und Farbgestaltung: Die Beleuchtung von Räumen orientiert sich ebenfalls an deren Nutzung. Für die verschiedenen Bereiche sind jeweils Regelungen entwickelt worden, die beim Bau oder einer Renovierung beachtet werden müssen. Im privaten Bereich gelten diese Vorgaben zur Mindestbeleuchtung jedoch nur als Richtlinie.

Natürliches Licht wird vom Körper als sehr angenehm empfunden. Dabei spielt jedoch auch die Art der Sonneneinstrahlung eine Rolle. An hellen Wänden kann sich das Sonnenlicht brechen und sorgt so für eine diffuse aber gleichmäßige und indirekte Grundbeleuchtung.

Auch die Farbtemperatur des Lichts wirkt sich auf das Wohlempfinden aus. Sie kann bei der Auswahl der Leuchtmittel bei der künstlichen Beleuchtung beeinflusst werden. Die verschiedenen Materialien und Farben in einem Raum beeinflussen mit unterschiedlichem Reflexionsvermögen ebenfalls die Lichtwirkung und deren Wahrnehmung durch den Menschen.

Klimaregulierung früher und heute



Schon immer wurde versucht, das Raumklima in einem Haus durch bestimmte Maßnahmen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Anordnung der Räume und verschiedene bauliche Strukturen sind dazu entwickelt worden. Die Wohnstube befand sich beispielsweise in Bauernhäusern oftmals angrenzend an eine Wand zum Viehstall, um von dort die abstrahlende Wärme zu nutzen. In besonders kalten Regionen zeigt sich an historischen Bauten, dass Fensterflächen sehr klein gehalten wurden, weil die Öffnungen als starke Kältebrücken wirkten.



Die moderne Technik bietet heutzutage jedoch eine Vielzahl an komfortablen Lösungen, die dazu führen, dass etwa bei den Fenstern kein Kompromiss mehr gemacht werden muss. Durch die hohe Isolationswirkung von Mehrfachverglasungen sind große Fensterflächen möglich, ohne dabei Abstriche durch Wärmeverluste in Kauf nehmen zu müssen.



Um die Luftqualität zu verbessern wurden Innenräume früher häufig mit Lehmputzen versehen. Dieses Naturmaterial ist je nach Stärke der Schicht in der Lage, größere Mengen an Feuchtigkeit aufzunehmen, zu speichern und wieder an die Umgebung abzugeben. Auf ganz natürliche Weise 3reguliert sich das Raumklima so von ganz alleine. Dabei ist der Lehm nicht anfällig für die Bildung von Schimmelpilzen.