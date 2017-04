Sicherheit & Komfort im Smart Home

Bei dem Gedanken, die eigenen vier Wände während längerer Abwesenheit unbewacht zurückzulassen, bricht manchem Hausbesitzer der kalte Angstschweiß aus. Ein einfacher Trick wäre zum Beispiel, mit morgens sich öffnenden und abends herunterfahrenden Rollläden eine Anwesenheit vorzutäuschen. Solche und weitere Szenarien sind dank der smarten Technologie eines vernetzten Hauses möglich.

Alles zentral gesteuert

Es lohnt sich, in moderne Gebäudeautomation zu investieren. Hierbei wird die Haustechnik – etwa ein automatisierter Sicht- und Sonnenschutz, das elektronische Garagentor, die gesamte Beleuchtung sowie die Rollläden – mit einem Zentralregler verbunden und per Smartphone, Tablet, PC oder Fernbedienung steuerbar. Dank dieser innovativen Vernetzung macht man das Haus oder die Wohnung ein ganzes Stück sicherer. Kommt eine moderne Alarmanlage hinzu, ist alles getan, um Einbrecher von ihrer Straftat abzuhalten. Spezielle Programme wie zum Beispiel ein Urlaubsmodus bewegen die Rollläden morgens und abends zu verschiedenen Zeiten und variieren die Beleuchtung in einzelnen Räumen. Dies alles simuliert die Anwesenheit der Bewohner und macht das Haus für Einbrecher weniger auffällig.

Hausautomation bietet viele Vorteile

Da alle Elemente auch über das Handy oder einen Computer regulierbar sind, können die Bewohner während des Urlaubs das Licht zu Hause nach Belieben an- und ausschalten. Sogar Brände können gemeldet werden – über eine Alarmfunktion direkt aufs Handy. Doch damit nicht genug: Eine intelligente Haussteuerung sorgt auch für mehr Energie-Effizienz in den eigenen vier Wänden. So wird zum Beispiel die Heizung in ungenutzten Räumen automatisch herabgeregelt oder die Beleuchtung bei Abwesenheit der Bewohner ausgeschaltet.



Und im Haus behalten die Bewohner über einen Touchscreen mit Display ganz einfach den umfassenden Überblick.



Da jede Technologie ihre Vorzüge nur dann ausspielen kann, wenn sie richtig installiert wird, sind Fachhandwerker bei der Planung und Installation gefragt.