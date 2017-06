Präsent mit vielen Stärken und kleinen Schwächen

Fast 300 Sächsische Ehrenamtskarten wurden seit dem Projektstart für Großenhain (2016) an verdienstvolle Ehrenamtler der Stadt ausgereicht. Trotz dieser Probezeit steckt die Ehrenamtskarte aber immer noch in den Kinderschuhen. Dass ihre Nutzung nicht immer ganz reibungslos klappt, haben auch Ursula Baar und Horst Wilhelm erfahren. Dennoch überwiegen für sie die Vorteile.

Die beiden Ehrenamtler aus dem Stadtteil Weßnitz fühlen sich geehrt. Von Stadtrat Kai-Michael Riepert wurden sie für die Ehrenamtskarte vorgeschlagen. Seit Jahren engagieren sich beide erst in unterschiedlichen Vereinen, dann jeweils auch im Verein des anderen. „Seit vielen Jahren setze ich mich mit den treuen Unterstützern des Verschönerungsvereins für die Sanierung und Erhaltung des Kupferbergturmes ein – heute sogar als Vereinsvorsitzender. Seit etwa acht Jahren bin ich aber auch als Pfarrer Kneipp gemeinsam mit Ursula im Kneippverein Riesa-Großenhain in Kindergärten und Schulen unterwegs“, erzählt Horst Wilhelm. Dazu hat ihn seine Lebensgefährtin Ursula Baar gebracht. Im Gegenzug unterstützt sie auch die Turmfans vom Kupferberg. Für beide ist die ehrenamtliche Arbeit stets eine Bereicherung ge- wesen und damit die Auszeichnungen zum Tag des Eh- renamtes und die Sächsische Ehrenamtskarte ein zusätzlicher Bonus.

Doch als sie diesen im Armeemuseum Dresden oder im Fasanenschlösschen Moritzburg einlösen wollten gab es Probleme: Die eine Einrichtung war noch kein Kooperationspartner und bei der anderen waren sie schlichtweg am falschen Tag vor Ort. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber die Etablierung der Karte läuft ja auch noch. Mehr Glück hatten die beiden direkt in ihrer Heimat. „In Großenhain konnten wir die Vergünstigungen der Karte bereits im Museum und im Kulturschloss nutzen“, erinnert sich Ursula Baar. Auch der nächste Kinobesuch zum „Fluch der Karibik“ sei bereits fest geplant. Allgemein verkörpern alle Karteninhaber die ganze Bandbreite ehrenamtlichen Engagements in der Stadt und den Ortsteilen. Vertreten sind langjährige Vereinsmitglieder ebenso wie Menschen, die sich außerhalb von Vereinen engagieren. So kümmern sich Karteninhaber beispielsweise um die Betreuung von Blutspendern, die verlässlichen Öffnungszeiten von Kirchen und kirchliche Angebote, sind ehrenamtliche Rettungsschwimmer oder Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, widmen sich der Heimatpflege und historischen Forschung sowie dem Umwelt- und Naturschutz, organisieren Seniorennachmittage oder begleiten Ältere und Kranke.

Die Sächsische Ehrenamtskarte würdigt dieses breite Spektrum bürgerschaftlichen Engagements und bietet durch die Mitwirkung zahlreicher Kooperationspartner Vergünstigungen an, zum Beispiel durch Ermäßigungen bis hin zu freiem Eintritt in Schwimmbäder, Schlösser und Museen. In Großenhain unterstützen das NaturErlebnisBad, das Kulturschloss, die Filmgalerie „Am Frauenmarkt“, der Verkaufsladen der Diakonie Riesa-Großenhain gGmbH sowie das Kirchspiel Großenhainer Land als Kooperationspartner die Aktion. Anträge für die Sächsische Ehrenamtskarte erhalten Interessierte auf der Internetseite der Stadt in der Rubrik „Kultur und Freizeit – Vereine und Ehrenamt“ und als Formular in der Großenhain-Information im Rathaus.

Wer macht mit?

Diese Städte beteiligen sich im Kreis an der Ehrenamtsaktion. Sie nehmen Anträge auf Ausstellung der Sächsischen Ehrenamtskarte entgegen und vergeben die aktuelle Karte an ihre Ehrenamtlichen.

Coswig

Gröditz

Großenhain

Meißen

Moritzburg

Radebeul

Radeburg

Riesa

Weinböhla

Zeithain

Infos unter www.ehrenamt.sachsen.de/kooperationspartner.html