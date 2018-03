Geldautomaten angegriffen - Zeugen gesucht

In Torno sind Unbekannte an der Friedensstraße gegen 2.20 Uhr in den SB-Pavillon der Sparkasse eingebrochen und haben sich an dem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Sie hatten offensichtlich versucht, ein Gas-Luft-Gemisch in der Maschine zu zünden, was jedoch misslang. Zu einer Sprengung des Gerätes kam es nicht. Die Täter gelangten nicht an die Bargeldfächer.

Nachdem der Automat Alarm ausgelöst und ein privater Sicherheitsdienst die Meldung überprüft hatte, erfuhr die Polizei mit einem Zeitverzug von etwa 20 Minuten von dem Einbruch. In dieser Zeit waren die Täter bereits über alle Berge. Auch eine sofortige Ringalarmfahndung im Umkreis führte nicht zum Erfolg.

Am Mittwochmorgen meldete ein Passant gegen 7 Uhr, dass auch der Geldautomat der Sparkasse in Rietschen aufgebrochen worden war. Tatort war eine SB-Filiale an der Görlitzer Straße. Unbekannte hatten das Bedienteil des Automaten über Nacht aus der Wand gezogen. An die erst vor wenigen Tagen aufgefüllten Geldfächer waren sie auch hier augenscheinlich nicht gekommen.

In welcher Höhe an den beiden Automaten Sachschaden entstanden ist, wird der Betreiber noch prüfen. Ob zwischen den rund 60 Kilometern voneinander entfernt geschehenen Taten ein Zusammenhang besteht, wird die Kriminalpolizei untersuchen.

Die Ermittler suchen Zeugen:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag in Torno oder Rietschen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Sparkassenfilialen wahrgenommen?

Wer hat gesehen, mit welchem Fahrzeug und in welche Richtung die Täter geflüchtet sind?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion telefonisch unter der Rufnummer 03581/468100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.