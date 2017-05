Görlitzer Handballer besuchten Partnerstadt

Insgesamt 26 Spielerinnen und Spieler der weiblichen und männlichen C-Jugend des SV Koweg Görlitz e. V. fuhren in das rund 400 Kilometer entfernte Nový Jicín und nahmen am 1. „Laudon Cup“ teil. Mannschaften aus fünf europäischen Ländern traten in der nordmährischen Stadt gegeneinander an.

Auch wenn es für beide Görlitzer Mannschaften am Ende nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hat, stand bei allen Spielerinnen und Spielern der Spaß und das Kennenlernen der Partnerstadt im Vordergrund. Neben den Turnierspielen wartete unter anderem ein Empfang mit dem stellvertretenden Bürgermeister Pavel Rozbroj sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Nový Jicín auf die Handballer. Als Andenken überreichte Sportmanager Mario Ahnert stellvertretend für Oberbürgermeister Siegfried Deinege an die Stadtvertreter und Organisatoren Präsente aus der Neißestadt.

Weitere Informationen gibt's hier: www.novocup.novyjicin-hazena.cz