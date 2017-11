Diebe haben es auf Garagen abgesehen

In den zurückliegenden acht Wochen hat die Polizei im Raum Zittau und Oberland eine auffallende Zunahme an Garageneinbrüchen und Diebstählen registriert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den bislang mehr als 70 Fällen seit September dieses Jahres dauern an.

Der engen Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei kommt eine besondere Bedeutung zu. Denn nach ersten Ermittlungen zeichnet sich ab, dass grenzüberscheitend agierende Banden aus Tschechien für eine Vielzahl der Taten verantwortlich gewesen sein könnten, wie die Polizei mitteilt.

Die Masche der Täter: Sie agieren zumeist im Schutz der Dunkelheit. Als mögliche Beute steht dabei alles im Fokus, was ohne große Mühe zu Geld gemacht werden kann - beispielsweise Komplettradsätze, Gartengeräte, Werkzeuge oder Fahrräder.

Folgende Fälle nennt die Polizei als Beispiele:

Olbersdorf, Artur-Neumann-Straße, in der Nacht zum 2. November

In Olbersdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag insgesamt sechs Garagen an der Artur-Neumann-Straße aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht geklärt, ebenso die Höhe des Sachschadens.

Kottmar, OT Eibau, Obercunnersdorfer Straße

31. Oktober, 14.45 Uhr bis 1. November, 5.30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind in Eibau Unbekannte in eine Garage eingedrungen. Das zweiflügelige Tor an der Obercunnersdorfer Straße hatte den Tätern offenbar wenig entgegenzusetzen. Sie stahlen einen Satz Sommerreifen samt Felgen und einen hydraulischen Wagenheber. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1300 Euro. Der Sachschaden an der Garage schlug mit etwa 25 Euro zu Buche.

Großschönau, Schenaustraße

31. Oktober, 18 Uhr bis 1. November, 7 Uhr

In Großschönau sind Einbrecher im selben Zeitraum in zwei Garagen an der Schenaustraße eingedrungen. Hier stahlen sie eine Simson S 51 im Wert von etwa 500 Euro. Den Sachschaden an den Unterständen bezifferte der Eigentümer mit circa 400 Euro.

Die Polizei rät zur besonderen Aufmerksamkeit. Um den Tätern möglichst auf frischer Tat habhaft werden zu können, ist die Polizei auch auf möglichst genaue und zeitnahe Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Sollten Sie also bemerken, dass sich Personen an Garagen zu schaffen machen oder Gegenstände aus diesen in Fahrzeuge verladen werden, scheuen Sie sich nicht, sofort die Polizei zu informieren.

Ebenso stehen Kriminalhauptkommissar Burkhard Röwer von der Polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion oder auch die örtlichen Bürgerpolizisten jedermann mit Rat und Tat zur Seite, um das eigene Hab und Gut gegen Einbrecher und Diebe schützen zu können.

