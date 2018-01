Die Welt im Miniaturformat

Auf mehr als 4.000 Quadratmetern präsentieren sich bei der größten Hobby-Schau in Ostsachsen und der Oberlausitz bis 14. Januar rund 100 Aussteller in den Bereichen Modelleisenbahnen und Modellbau. Letzterer noch unterteilt in Fahrzeug-, Flugzeug-, Schiffs- und Plastmodellbau. Händler bieten Fachliteratur, Modellbahnen, Bausätze, Ersatzteile, Gebrauchtwaren und auch spezielle Werkzeuge zum Kauf an.

Man kann auch mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und sich vielleicht einem Verein anschließen. Denn nicht nur der Görlitzer Modelleisenbahnverein als Veranstalter der Ausstellung sucht interessierte Mitstreiter, die jeder Zeit willkommen sind.

Aus Euskirchen nach Löbau

Zum ersten Mal in Löbau dabei sind die Modelleisenbahner der „West Side Lumber Modell-Railway“ aus Euskirchen, die auch die weiteste Anreise haben. Sie zeigen sehr detailgetreu den Holzeinschlag in amerikanischen Wäldern. Nach langen Bemühungen ist es außerdem gelungen, die TT-Gotthardbahn-Anlage der Leipziger Modellbahnfreunde zu zeigen.

Hagen von Ortloff, der bekannte Moderator der SWR-Fernsehsendung „Eisenbahn-Romantik“, ist in diesem Jahr nicht nur zur Autorammstunde dabei. Er zeigt seine Modellbahn in der Spurweite S. Ebenfalls vor Ort ist der MEC Oranienburg 1964 e.V. mit einer H0-Anlage und einer Zirkusanlage. Ein Anziehungspunkt jeder Modellbahnausstellung sind Winteranlagen. In Löbau zeigen Mitglieder des EBC „Spreewaldbahn“ aus Cottbus eine H0- und eine H0e-Anlage.

Modelleisenbahnern und Modellbauern sagt man zuweilen nach, dass sie verrückt sind. Das kann man auch von Matthias Schubert aus Pulsnitz behaupten, der eine Gartenbahn vorstellt, bei der er alle Fahrzeuge maßstabsgerecht und fahrtüchtig aus Holz gebaut hat.

Auch zum ersten Mal in Löbau dabei sind die Magdeburger Straßenbahnfreunde mit ihrer H0-Anlage. Mit dabei sind auch wieder die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde (OSEF). Unmittelbar neben dem Parkplatz haben deren Modelleisenbahner im ehemaligen Güterschuppen ihr Domizil und zeigen ihre Modellbahnanlagen. Auf dem Anschlussgleis der OSEF am Parkplatz kann man im Mitropa-Speise-wagen Platz nehmen und bekommt natürlich auch Speisen und Getränke. Wenn es die Witterung zulässt, werden auch Führerstand-Mitfahrten auf einer Diesellok möglich sein. Geplant ist außerdem ein Sonderzugverkehr zwischen Löbau und Rumburk.

Maßstab 1:8 bis 1:4000

Natürlich kommen auch die Interessenten des Modellbaus zu ihrem Recht. Zahlreiche Aussteller sind mit ihren Flugzeug-, Schiffs- und Fahrzeugmodellen wieder dabei. Zu sehen sind Modelle im Maßstab 1: 8 bis 1:400. Mit RC-Modellen finden Vorführungen in und außerhalb der Ausstellungshalle statt. Die Mitglieder des FMSC Cirrus aus Oberseifersdorf und weitere Flugmodellsportler freuen sich schon darauf, ihr Können zu zeigen.

Mehrere private Aussteller haben fahrtüchtige Großmodelle, die in vielen Arbeitsstunden entstanden sind. Darüber hinaus kann jeder Besucher sein Talent am Fahrsimulator des MSC Niesky und an einem Modellflug-Simulator beweisen.

Angebote für Kinder

Mit einer Kindereisenbahn zum Mitfahren, Modellbahnanlagen zum Spielen und dem „Junior-College“ am Stand der Sächsischen Modellbahner Vereinigun, ist auch wieder an die jüngeren Besucher gedacht. Hier kann gebastelt werden und man lernt erste handwerkliche Fähigkeiten, die zum Bau und Betrieb einer Modelleisenbahn benötigt werden. Auch das eigenhändige und kreative Gestalten von Keramik-Figuren erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit und wird in der Blumenhalle unter fachkundiger Anleitung möglich sein.

Informationen gibt es auch auf den Webseiten: www.goerlitzer-mebv.de und www.osef.de. In unmittelbarer Nähe zur Messehalle in Löbau stehen den Besuchern ca. 1000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Vom Bahnhof Löbau bis zur Messehalle sind es ca. 10 Minuten Fußweg und alle Ausstellungsräume verfügen über einen behindertengerechten Zugang.

Die Ausstellung ist vom 12. bis 14.Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 8 Euro, für Kinder (von 5 -14 Jahren) 3 Euro und die Familienkarte (2 Erw./2 Ki.) kostet 18 Euro.

Karte aufheben

Die Eintrittskarten der „Modell+Bahn-Ausstellung“ sollten gut aufgehoben werden, denn in Kooperation mit dem Schlesischen Museum erhalten alle erwachsenen Besucher gegen Vorlage ihrer Eintrittskarte eine Ermäßigung und Kinder freien Eintritt in die Ausstellung „Achtung, Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien“ im Schlesischen Museum in Görlitz.

Eine Herzensangelegenheit des Görlitzer Vereins ist es auch zu helfen und Freude zu bereiten. Deshalb werden wieder Kinder und Jugendliche des „Janusz-Korczak“-Heimes der Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz in Görlitz zum kostenlosen Besuch der Ausstellung eingeladen.