Alex Jacobowitz spielt in der Görlitzer Synagoge

Görlitz. Der amerikanische Xylophon-Spieler Alex Jacobowitz tritt am 25. Januar um 19 Uhr in der Görlitzer Synagoge auf. Schon mehrfach gastierte der Solist in der Neißestadt. Nun will er auch eigene Reisegeschichten in sein Programm einbetten. Diese hat der jüdische Musiker unter dem Titel „Ein klassischer Klezmer" in einem Buch veröffentlicht. Der Förderkreis Görlitzer Synagoge veranstaltet das Konzert in Kooperation mit der Görlitzer Comenius-Buchhandlung. Alex Jacobowitz stammt aus New York und studierte Schlagzeug. Mit einer außergewöhnlichen Mischung aus klassischen Stücken und traditioneller jüdischer Musik tritt er weltweit auf. In Konzertsälen, Kirchen, Synagogen, bei Festivals und auf der Straße begeisterte der Marimbaphon-Virtuose schon vielerorts das Publikum. Auf seinem drei Meter langen Instrument spielt er unter anderem Werke von Bach, Beethoven und Mozart. Termin 25. Januar 2017, 19 Uhr: Ein klassischer Klezmer. Konzert und Lesung mit Alex Jacobowitz in der Görlitzer Synagoge Tickets gibt's in der Comenius-Buchhandlung

