Zimmis Einwurf – Was ist eigentlich ein Duell?

Na, ein Duell ist ein Kampf zwischen zwei Personen. Der wird geführt, um einen Streit zu entscheiden oder um die Ehre der beiden Personen wieder herzustellen. Und so fragten sich die Menschen am Sonntagabend, wem sie eigentlich auf den Leim gegangen waren. Einige schalteten schnell zu RTL um und erwarteten einen schönen Tango oder Wiener Walzer von Angie und Martin. Nein, sagten sich die anderen, ein Duell ist doch immer ein sportlicher Zweikampf und guckten sich die Russen und die Deutschen an. Im Volleyball um die Krone Europas. Das war spannend bis hinein in die Geisterstunde. Und brachte erneut den Beweis: Im deutschen Fernsehen wird vieles angekündigt, aber meistens hält nur der Sport, was er verspricht.

Dabei gibt es so viele wunderbare Duelle. Beispielsweise um einen Parkplatz. Und wenn es nur um das Vergnügen vor dem Gelände der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz geht. Dazu kommt die Show vor dem Parkplatz. In einer langen Warteschlange kann einem die Zeit so was von schnell vergehen. Zwei herrlich entspannte Polizisten fuchteln wie wild mit ihren Armen, stoppen einerseits die Pkw-Kolonne und versuchen den Linienbus vorbei zu winken. Aller fünf Minuten darf ein Auto wieder abbiegen. Herrlich, die geliebte weiße Maus mit Rolf Herricht auf dem Körnerplatz, lässt grüßen. Kennen aber nur wenige.

Genau so wie die neue Regel beim Hallenhandball. Die besagt, dass Verzögerungen in den letzten 30 Sekunden mit Ausschluss und einem Siebenmeter zu bestrafen sind. Torschütze Gugisch vom HC Elbflorenz latschte durch den Mittelkreis. Das Duell mit Wilhelmshaven endete somit unentschieden.

Ihr Gert Zimmermann