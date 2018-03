SGD: DFL terminiert nächste Spieltage

Demnach tritt die SG Dynamo Dresden am Samstag, 31. März (13 Uhr), im DDV-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg an. Das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig wurde auf Sonntag (8. April, 13.30 Uhr) festgelegt. Zu den Heimspielen gegen Holstein Kiel (14. April) und Fortuna Düsseldorf (28. April) treten die Schwarz-Gelben jeweils samstags 13 Uhr an. Das Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern findet am Sonntag, 22. April statt. Anstoß auf dem Betzenberg ist 13.30 Uhr.

Alle Partien der Spieltage 33 und 34 werden wie in den vergangenen Jahren zeitgleich absolviert. Demnach tritt die SGD am Sonntag, 6. Mai zum Sachsenderby an. Das abschließende Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin ist für Sonntag, 13. Mai terminiert. Die Partien werden 15.30 Uhr angepfiffen. (pm)