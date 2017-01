Erhaltet unseren Waldspielplatz!

Betrunkener LKW-Fahrer rutscht in Graben

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wollte der 41-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzuges von Parkplatz Wacheberg auf die A4 in Richtung Görlitz auffahren. Dabei geriet er nach rechts in Straßengraben ehe er auf die Autobahn auffahren konnte. Der LKW-Fahrer zum Unfallzeitpunkt betrunken, ein Atemalkoholtest ergab 2,92 Promille. Ein Bergeunternehmen rückte mit einem Krank und schwerer Technik an und hob den Sattelzug wieder auf die Straße. Die Feuerwehr hatte zuvor Diesel aus einem defekten Tank abgepumpt. Der Parkplatz war während der Bergemaßnahmen gesperrt. (lausitznews)

