Dominik Grafenthin bleibt ein Eislöwe

Der Stürmer wurde in Berlin geboren, wuchs jedoch in Österreich auf und spielte vor seinem Wechsel in die Nachwuchsschule der Eisbären für den Wiener EV sowie den EC Salzburg. Im Eisbären-Dress kam Grafenthin in der DEL zu zwei Einsätzen. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 48 Spiele für die Dresdner Eislöwen, erzielte dabei neun Tore und 13 Assists.

Dominik Grafenthin: "Ich konnte am Standort Dresden in den letzten Jahren intensiv an meiner Entwicklung arbeiten. In der kommenden Spielzeit möchte ich persönlich und mit dem Team den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich darauf."

Eislöwen-Geschäftsführer Volker Schnabel: "Einem Spieler wie Dominik Grafenthin gehört die Zukunft. Umso mehr freuen wir uns, dass es sich entschieden hat, ein weiteres Jahr unser Trikot zu tragen. Er hat in der abgelaufenen Saison verschiedene Phasen durchlebt, durch seine Verletzung auch die unangenehme Seite des Sports kennen gelernt, sich aber wieder zurückgekämpft und gerade zum Saisonende gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt." (pm)