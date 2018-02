Viele Hände – schnelles Ende

Seit September 2017 engagiert sich der Bischofswerdaer Fußballverein 1908 e.V. mit dem Soziokulturellen Zentrum Sport (SKZ Sport) für eine nachhaltige soziale Stadtentwicklung. Innerhalb der Maßnahme „Europa fördert Sachsen 2014-2020“ ist der Aufbau einer Begegnungsstätte in der Turnhalle II in Bischofswerda-Süd eine entscheidende Säule.

Die in die Jahre gekommene Turnhalle soll mit Hilfe des Projektes modernisiert werden. Bisher lief der Fortschritt eher schleppend, da noch grundlegende bauliche Reparaturen an der äußeren Hülle erfolgen müssen. Teile des Daches sind undicht und ließen Wasser hinein, welches in einigen Räumen für Schimmelbefall an den Wänden sorgte. Die Stadt Bischofswerda ist für Reparaturen am Gebäude zuständig und hat deshalb den Auftrag zur Sanierung an eine Dachdeckerfirma übergeben. Erst nach vollständiger Reparatur macht aber eine Sanierung der Innenräume Sinn.

Doch der BFV 08 möchte bis dahin keinesfalls untätig sein und ruft zu einer allgemeinen Beräumungs- und Entrümpelungsaktion der Turnhalle auf. Am Freitag, dem 23. Februar, von 14:30 – 18:30 Uhr, rücken Fahrzeuge mit Containern an, um in der Turnhalle Freiräume für die zukünftige Innengestaltung zu schaffen. Dazu sollen noch verwendbare Gegenstände zwischengelagert und andere Dinge entsorgt werden. Für diese Entrümpelungsaktion sucht der BFV 08 – unter Mithilfe des SKZ Sport – tatkräftige Unterstützer.

„Schnappt euch eure Arbeitshandschuhe und unterstützt den BFV 08 bei dieser Entrümpelung der Turnhalle für ein soziales Projekt, das den Kindern und Jugendlichen der Stadt Bischofswerda zugutekommen wird!“, hofft Tommy Klotke, der Leiter des SKZ Sport, auf viele helfende Hände. „Alle fleißigen Helfer werden von uns mit Essen und Trinken versorgt.“

Voranmeldungen für Helfer sind unter 03594/705237 möglich.