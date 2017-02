Verpetzt: Kripo schnappt Drogenschmuggler aus Lohsa

Die Kriminalisten waren nach einem Hinweis einem Audi gefolgt, als dieser bei Sohland/ Spree in die Bundesrepublik Deutschland einreiste. Im Audi wurden rund 20 Gramm Crystal vorgefunden, welches der Ältere der Tatverdächtigen zuvor in der Tschechischen Republik bei einem Dealer gekauft haben soll. Zudem soll der Jüngere, welcher den Audi gefahren hatte, unter Drogeneinfluss gestanden haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sein.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Haftrichter am Amtsgericht Bautzen am Mittwoch Haftbefehle gegen die beiden dringend Tatverdächtigen. Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats und der Staatsanwaltschaft Görlitz, unter anderem wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, dauern an.

Den Beschuldigten droht jeweils eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren.