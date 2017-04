Sicherheit für Blütenläufer

Sicherheit steht an erster Stelle

Wenn am 7. Mai wieder Lauf- und Radsportler zum Lausitzer Blütenlauf in und um Kamenz unterwegs sind geht es neben Spitzenzeiten, Platzierungen oder dem „Einfach nur dabei sein“ der Teilnehmer vor allem auch um deren Sicherheit.

Nicht nur, dass die Radrennstrecke vom Kamenzer Marktplatz ausgehend (über die Zwingerstraße und Pulsnitzer Straße nach Gelenau, dann weiter Hennersdorfer Str./Hennersdorf und Wohlaer Str. nach Prietitz, weiter die Bischofswerdaer Str. durch Wiesa und die Bautzner Str. zurück auf den Markplatz) deshalb voll gesperrt wird. Auch die Läufer, die in Richtung Lückersdorf und dann zurück über den Hutberg unterwegs sind, queren Verkehrswege, die sonst den Autos gehören. (Klosterstraße, Theaterstraße, Pulsnitzer Straße, Zwingerstraße, Schillerpromenade, Am Damm, Gartenweg, Langes Gäßchen, Lückersdorfer Weg, Kamenzer Straße, Hutbergblick, An den Wiesen, Am Walberg, Schwosdorfer Straße und über Am Hutberg wieder zurück).

Vollsperrungen und weiträumige Umleitungen

Ordnungsamt und Polizeirevier arbeiten deshalb „hinter den Kulissen“ bereits seit Monaten an einem ausgeklügelten System aus Straßensperrungen und weiträumigen Umleitungen. Ganze 120 Verkehrsschilder inklusive Sperrscheiben und rund um den Marktplatz nochmal rund 400 laufende Meter Drängelgitter sind notwendig, um die Vorgaben der verkehrstechnischen Anordnung umzusetzen.

Die Firma SVS Feindura platziert das Beschilderungsmaterial bereits Tage vorher an den entsprechenden Stellen, um es am Veranstaltungssonntag ab 7 Uhr aufzustellen, damit Punkt 9 Uhr die eigentliche Streckensperrung vollzogen werden kann.

Helfer und Ordner gesucht

Da trotz eindeutiger Straßenverkehrsordnung dennoch hier und da Verkehrsteilnehmer versuchen durch die Absperrungen zu gelangen, werden neuralgische Punkte mit knapp 80 Ordnern und personeller Unterstützung von Polizei und Sächsischer Sicherheitswacht zusätzlich abgesichert. Diese Aufgabe ist nicht hoch genug anzuerkennen und der Dank gilt allen, die sich Jahr für Jahr dafür einbringen.

Auch in 2017 werden wieder Freiwillige gesucht, die damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Sportevents leisten. Der Bedarf ist stets hoch und deshalb hier nochmal der Aufruf an alle Interessenten, sich im Sachgebiet Jugend/Soziales der Stadtverwaltung (Pfortenstraße 6, Tel. 03578/379-231) bei Ines Gruschka zu melden. Eine kleine Aufwandsentschädigung wird gezahlt.



Verständnis der Anwohner wichtig

Besonders im innerstädtischen Bereich bedeuten die Sperrungen für die Anwohner Geduld und vor allem Verständnis, da vielerorts die Zufahrt zum Grundstück oder zum Parkplatz für die Veranstaltungsdauer nicht möglich ist. Es wird gebeten, sich frühzeitig darauf einzustellen und, falls jemand das Auto doch benötigt, hier der Hinweis, dieses bereits spätestens Samstagabends aus der Sperrzone an eine zugängliche Stelle umzustellen. Für die Straßenabschnitte mit ausgewiesenem Halteverbot oder Parkverbot gilt das ohnehin.



Informationen

Detail-Informationen zu den Sperrungen und Park- der Zufahrtsalternativen können sich Betroffene im Ordnungsamt der Stadt einholen, unter Tel. 03578/379-241.

www.lausitzer-bluetenlauf.de

Stadtverwaltung Kamenz