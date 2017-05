Deutsch-Sorbisches Volkstheater: Festival 4. bis 7. Mai

Willkommen anderswo: Der Titel des vom 4. bis zum 7. Mai 2017 stattfindenden Festivals ist bewusst eine Begrüßungsformel, mit der das Deutsch-Sorbische Volkstheater

nicht nur seine Aufgeschlossenheit gegenüber einer transkulturellen Gemeinschaft signalisiert, sondern auch ganz konkret seine sieben Projektpartner in Bautzen willkommen heißt.



In vielfältigen theaterpädagogischen Produktionen zeigen das

Maxim Gorki Theater Berlin,

das Theater Plauen-Zwickau,

das Staatstheater Nürnberg,

die Münchner Kammerspiele,

das Theater und Orchester Heidelberg,

das Düsseldorfer Schauspielhaus;

NEW HAMBURG (Deutsches SchauSpielHaus Hamburg) und

das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen

die eindrucksvolle Gedanken- und Themenwelt ihrer jungen Akteure sowie deren schauspielerische, musikalische und tänzerische Ausdrucksfähigkeit.

In Zusammenarbeit mit dem Centre of Competence for Theatre der Universität Leipzig finden im Anschluss an jede Aufführung die „Nachspielzeit“-Gespräche sowie öffentliche Kolloquien und Diskussionen statt. Das Publikum erhält hier die Gelegenheit, mit den Theatermachern und Akteuren ins Gespräch zu kommen.



Donnerstag, 4. Mai

18 Uhr | Ortenburg, Burgtheater

ERÖFFNUNG DES FESTIVALS WILLKOMMEN ANDERSWO III

SICH SPIELEND BEGEGNEN

Im Hof der Ortenburg wird vor den Figuren des Rietschelgiebels das Festival feierlich eröffnet und die Theatergruppen aus ganz Deutschland stellen sich musikalisch, tänzerisch und schauspielerisch auf der Bühne vor.

Eintritt frei!



20:00 | Burgtheater, Foyer

KATEGORIEN DER UNWAHRHAFTIGKEIT

Ausstellung / Installation

RUHRORTER - Theater a. d. Ruhr, Mühlheim a. d. Ruhr

Die Installation geht dem Thema der Bürokratie im Asylverfahren nach. Es sind Geflüchtete zu hören, die von ihren Beobachtungen und Erfahrungen mit den deutschen Behörden berichten, zugleich kommen die Verwaltung und die Politik zu Wort. In einer künstlerischen Anordnung verschiedener Bild-, Ton- und Schriftmaterialien entsteht ein archivarisches Theater, das danach fragt, wie ein Mensch vor anderen von sich sprechen und schweigen kann.

Führungen für bis zu 15 Personen werden jeweils eine Stunde vor jeder Aufführung sowie direkt im Anschluss an die Nachspielzeit angeboten. Es sind keine Voranmeldungen nötig.





Freitag, 5. Mai

10 Uhr | großes Haus

ROMEO UND JULIA AUF PLATTE

Kooperation des Deutsch-Sorbischen Volktheater mit dem Steinhaus e.V.



12:00 | Burgtheater, großer Saal

DAS ANDERE WILL KOMMEN

Junges Schauspiel

Düsseldorfer Schauspielhaus



14:00 | Kornmarkt

WIR MALEN DIE PLATTE BUNT

Aktion auf dem Bautzener Kornmarkt

Wo treffen wir einander spontan, unerwartet und spielerisch, wenn wir uns nicht ganz bewusst für einen Theaterbesuch entscheiden? Mit der Aktion „Wir malen die Platte bunt“ möchte sich das Theaterfestival einem anderen Ort des öffentlichen Lebens und einer anderen Form der Begegnung öffnen. Wir machen die Platte zum ANDERSWO: Der Kornmarkt am Reichenturm, der in jüngster Zeit vor allem als Platz der Feindseligkeit wahrgenommen wird, soll mit den FestivalteilnehmerInnen und allen Interessierten einfach bunt angemalt werden. So wird die Platte zum Schauplatz eines freudigen Miteinanders.



14:00 | großes Haus, Probebühne

THEATER IN DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT

Sellbstverständnis, Aufgaben, Kulturpolitik

Kolloquium



16:30 | Burgtheater, großer Saal

COWBOYS

Kammerklicke

Münchner Kammerspiele



19:30 | Burgtheater, großer Saal

DU KANNST NICHT MEHR WARTEN?

Die Aktionist*innen

Maxim Gorki Theater Berlin





Sonnabend, 6. Mai

10:30 | Burgtheater, großer Saal

ZEIT FÜR WUNDER

Wunderkinder

Theater Plauen-Zwickau



13:00 | großes Haus, Hauptfoyer

THEATERARBEIT MIT GEFLÜCHTETEN

Couchgespräch



17:00 | Burgtheater, großer Saal

BAHNHOF WEST SIDE

Zu viel Jamal

Theater und Orchester Heidelberg



20:00 | Burgtheater, großer Saal

LIFE ODYSSEE

Theaterclub Freunde & Feste

Staatstheater Nürnberg





Sonntag, 7. Mai



10:00 | Burgtheater, großer Saal

ICH, RUM UM DIE WELT!

New Hamburg

Deutsches SchauSpielHaus Hamburg



im Anschluss | Burgtheater, großer Saal

NEUE RÄUME, STRATEGIEN UND PRAKTIKEN

FÜR EIN THEATER UNTER FREMDEN

Podiumsdiskussion - Eintritt frei!

Das Theater hat die Möglichkeit, allen an der Aufführung Beteiligten, sei es als Zuschauende oder als Akteure, neue Welten zu eröffnen. Dabei kann es sich auch selbst immer wieder neu erfinden und eingefahrene Strukturen überdenken und verändern. Am Ende des Festivals widmen sich VertreterInnen aus Kunst und Politik gemeinsam der gewachsenen Aufgaben des 'Experimentierfelds Bühne'. Kann und muss dem Theater als Ort der kollektiven erlebbaren Vorstellungskraft, dem Theater als sozialem und künstlerischem Experimentierfeld, als Schule der Empathie und Reflexion, als Begegnungsort unter Fremden eine entscheidendere Rolle bei der gesellschaftlichen Aufgabe der interkulturellen Verständigung zukommen? Die Diskussion möchte kulturpolitische Impulse setzen und auch selbstkritisch die Nachhaltigkeit der derzeitigen Projekten in Frage stellen – wie lässt sich dauerhaftes Engagement in die Arbeit der Institutionen integrieren und so konsequenter den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen begegnen?

Mit Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins;

Staatssekretär Uwe Gaul, Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst;

Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen;

Prof. Günther Heeg, Direktor des Centre of Competence for Theatre Leipzig.





