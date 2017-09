Autocross-Saisonfinale am Matschenberg

2015 brannte sein Buggy auf dem Weg zum Wettkampf ab. Totalschaden! Dank der Hilfe und Unterstützung der großen Familie der Autocrosser und des MC Oberlausitzer Berglandes sowie zahlloser weiterer Sponsoren konnte Toni Hoyer 2016 seinen Crossbuggy neu aufbauen. Dieses Jahr ist er der Gejagte auf Rang eins in der gemeinsamen Wertung der Crossbuggys der Divisionen 4 und 5 in der Deutschen Autocrossmeisterschaft.

Beim Saisonabschluss auf dem Matschenberg am 23. und 24. September wird Hoyer versuchen, seinen Platz an der Sonne zu halten um dann eine Woche später beim Finale der Deutschen Meisterschaft in Kesseltal den Titel zu holen.

Im Verfolgerfeld sind unter anderem seine Vereinskameraden Armin Pfalz und Hagen Stübner. Auch Henrik Bundesmann und Jasmin Meile vom MC Oberlausitzer Bergland, die bereits im Juni während des EM-Laufes auf dem Matschenberg fuhren, treten ein viertel Jahr später erneut vor heimischen Publikum an. Grit Hennersdorf konzentriert sich als bisherige 7. der Europameisterschaft weiter auf diesen Wettbewerb. Ob sie in der Heimat ebenfalls antritt, entscheidet sich nach dem EM-Lauf am 16./17. September in Frankreich.

Lausitzpokal

Neben den Fahrern der Deutschen Meisterschaft brettern am Rennwochenende auch die Teilnehmer der „Interessengemeinschaft Lausitzpokal im Autocross“ (kurz „ILP“) um den Kurs auf dem Matschenberg. Es ist der letzte ILP-Lauf der Saison. Hier liegt MC-Mitglied Robert Scholze auf Platz zwei. Torsten Zimmermann und Robert Wiedemuth belegen die Plätze fünf und sechs bei den Spezialcrossern. Bei den Tourenwagen hält Richard Wagner Platz vier und sein Bruder Martin den achten Rang. Bei den Junioren geht es bei Finn-Lukas Kaiser in seiner ersten Saison um Platz zwei. Erfahrungsgemäß werden zahlreiche weitere Aktive unter den Startern des ILP sein, einer regionalen Rennserie die 2005 von den Autocrossfreunden des MC Oberlausitzer Berglandes sowie aus Dauban und Ortrand besonders zur Förderung des Nachwuchses ins Leben gerufen wurde.

„Beim EM-Lauf Ende Juni hatten wir 85 Starter. Jetzt rechnen wir durch die Doppelveranstaltung aus Deutscher Meisterschaft und ILP mit 130 Fahrern“, erzählt der Vereinsvorsitzende Frank Prochno. Und weil vor allem die Fans der ILP-Fahrer kurze Anreisewege haben, gehen die Veranstalter auch von vollen Zuschauertraversen aus. Die Läufe starten am Samstag und Sonntag 8 Uhr.

FIA-Ranking

Gespannt ist man beim MC schon auf das diesjährige FIA-Ranking. Die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) bewertet nach Abschluss aller EM-Läufe jedes Jahr die Ausrichter und gibt die Ergebnisse im November bekannt. Der MC hat in diesem Jahr Aussicht auf einen besonders guten Platz im Ranking, da der Verein beim EM-Lauf im Juni mit einem Novum aufwarten konnte. Erstmals stand den Teilnehmern das für 165000 Euro neu gebaute Sanitärgebäude zur Verfügung. „Das Echo war sehr positiv. Die Fahrer sagten uns, durch das neue Gebäude seien die Bedingungen hier die besten in Europa“, berichten Frank Prochno. „Auch der FIA-Observer hat das sehr positiv gesehen“, ergänzt MC-Mietglied Jochen Hennersdorf. Natürlich hat der Verein das neue Gebäude, das dank der Unterstützung von ADAC und Sparkasse finanziert werden konnte, nicht gebaut, um der FIA zu gefallen. „Wenn man wochenlang bei der EM unterwegs ist, dann sind vernünftige Bedingungen einfach wichtig“, sagt Jochen Hennersdorf. Das neue Sanitärgebäude beherbergt zwölf Duschen und zwölf Toiletten, die teilweise behindertengerecht sind. Außerdem gibt es einen Hauswirtschaftsraum. Und es spart dem Verein auf lange Sicht Geld, da die rund 7000 Euro, die früher jährlich für die Sanitärcontainer ausgegeben werden mussten, jetzt in der Vereinskasse bleiben.

Hier gibt’s die Tickets

Autohaus Prochno, Löbauer Straße 49 in Lawalde

Autohaus Hennersdorf, Alte Löbauer Straße 2 in Kubschütz

Autohaus Hennersdorf, Am Gewerbering 1 in Sohland

Reisebüro Reisen und Mehr, Kamenzer Straße 7 in Bischofswerda

Keglerheim, Thomas-Mann-Straße 7 in Bautzen

Um auf den Autocross-Abschluss einzustimmen, hat der MC ein Video produziert und uns zur Verfügung gestellt. Einfach am Anfang des Artikels auf "Video" klicken.