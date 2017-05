Tanzmeisterin trainiert Görlitzer Paare

Die Begeisterung fürs Tanzen hat Jenny Müller gewissermaßen in die Wiege gelegt bekommen. Denn schon ihre Eltern waren erfolgreiche Turniertänzer. Nach den ersten Schritten auf dem Tanzparkett, die die Dresdnerin im zarten Alter von vier Jahren im Kinderballett machte, ging es mit sechs Jahren zum TSC Excelsior Dresden.

Dort durchlief Jenny Müller alle Altersklassen im Kinder- und Jugendbereich. Bereits mit 21 startete sie in der Sonderklasse (in etwa vergleichbar mit der Bundesliga im Fußball), schaffte es in den Landeskader und wurde Landesmeister in der S-Klasse. Es folgten die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften und die Berufung in den Bundeskader. „Bei den Trainingslagern dort ist das Niveau extrem hoch. Da hat man viel gelernt“, erinnert sich Jenny Müller.

Trotz ihrer Erfolge stand die Dresdnerin 2013 kurz davor, die Tanzkarriere auf Eis zu legen. „Ich habe zu der Zeit meine Doktorarbeit in Biologie geschrieben und wollte mich voll drauf konzentrieren.“

Dem Tanzglück auf die Sprünge half Trainer Laurens Mechelke. Der war der Meinung, in Berlin mit Jonatan Rodriguez Perez den perfekten Tanzpartner für Jenny Müller gefunden zu haben. „Also fuhr ich im Februar 2014 zum Probetraining nach Berlin“, erinnert sich die Dresdnerin. Der Rest ist (Tanz)Geschichte: Mehrere Deutsche Meisterschaften in der Kategorie „10 Tänze“ (2017, 2016, 2015), dazu Finalplatzierungen in Latein, Standard und Kür sowie Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften.

Zum Tanzglück gesellte sich außerdem das private Glück, denn Jenny Müller und Jonatan Rodriguez Perez sind nicht nur auf dem Tanzparkett ein Paar. Inzwischen arbeiten beide auch als Trainer und leben so vom Tanzen. Er trainiert Tänzer in Dresden, Wittenberg und Zwickau, sie in Dresden, Leipzig und Görlitz.

Die Tänzer haben über ihre Trainerin nur Positives zu berichten. Andrzej Olejnik sagt: „Die Freude am Tanzen schwappt von Jenny auf uns über und steckt uns an.“ Seine Tanzpartnerin Sibylle Hepper nennt Lebensfreude und Ausstrahlung als wesentliche Kennzeichen für Jenny. „Ihre Art mit Menschen umzugehen und sie zu fordern und fördern, ohne dass es Stress wird, ist einmalig.“