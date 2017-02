Mutterworte: „Legt den Russenkindern etwas auf die Mauer“

Antrieb ihres Wirkens ist eine bewegte Kindheit im Nationalsozialismus, gegen den ihre Familie Widerstand ausübte. Das Elternhaus von Regina Elsner war antifaschistisch geprägt. Ihre Eltern waren nicht bereit, das Unrechtssystem der Nazis mitzutragen. Als Folge dessen waren sie Schikanen wie täglichen Meldungen ausgesetzt, was sie aber nicht einschüchterte. Die Mutter beispielsweise setzte sich für sowjetische Kriegsgefangene ein, die sie nachts heimlich ins Haus ließ. Diese wurden dann mit dem Notdürftigsten versorgt, während Regina Elsner und die anderen Kinder in andere Zimmer geschickt wurden. „Aber ich habe das sehr wohl mitgekriegt und war schon da sehr aufgeschlossen“, erinnert sie sich. Auch ein anderes Erlebnis hat sie in jungen Jahren geprägt. In Schwarzenbach im Erzgebirge, ihrer Heimat in Kindertagen, kamen eines Tages Kinder an. Zwölfjährige Zwangsarbeiter aus der Ukraine, die in der örtlichen Fabrik ihren Dienst verrichten mussten. Gekleidet in viel zu große Steppjacken und mit Tüchern um den Kopf. „Meine Eltern haben immer gesagt, wir sollen etwas auf die Mauer am Hang legen. So hatten die Kinder wenigstens etwas zu essen. Meinen Eltern haben gar nicht überlegt, uns da mit einzubeziehen.“