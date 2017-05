Gefunkt hat es bei der Sauna-Weltmeisterschaft

Schwülwarme 31 Grad, Männer die ihr Jackett ausziehen, Frauen fächeln sich Luft zu: Zugegeben, es gibt sicher angenehmere Umgebungen für eine offizielle Einweihung. Aber am Vormittag des 5. Mai wurde nunmal ein Spa-Bereich eingeweiht, normalerweise betritt man den ja in Badebekleidung. Mehr als eine Million Euro hat der Cottbuser Unternehmer Gerd Mielke in die Hand genommen, um das einstige Schwimmbad des Best-Western in eine Wohlfühloase zu verwandeln.