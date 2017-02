„Bahnhöfe und Züge gehören zu meinen Inspirationsquellen"

Für seine eigenen Erzählungen findet Rolf Kühne heute überwiegend Anregungen in der Öffentlichkeit. „Bahnhöfe und Züge gehören zu meinen großen Inspirationsquellen. Ich beobachte Menschen, schätze sie ein und forme daraus eine Figur“, erzählt er und fügt an, dass natürlich auch immer etwas von ihm selbst in den Figuren steckt. „Küttl hat etwa einen Bart, ich auch. Küttl ist ein stetig-gewissenhafter Mensch und das würde ich auch von mir behaupten. Ansonsten hat er keine Äußerklichkeiten, die hervorstechen. Küttl ist Beobachter als auch handelnde Person in seiner Kleinstadt.“ Und er soll nicht die einzige Figur aus der Feder von Rolf Kühne bleiben. Seit November 2015 schreibt er an seinem dritten Buch. Arbeitstitel: „Das liebe Schlechte“. „Es geht um eine Figur, die ganz unten in der Gesellschaft angekommen war und jetzt als Sozialarbeiter tätig ist. Er kann die Menschen, um die er sich jetzt kümmert, sehr gut verstehen, weil er einst selbst in ihrer Lage war. Er versucht, das Gute in den Menschen zu sehen, muss aber feststellen, dass er nicht viel ausrichten kann. Er kratzt leider nur an der Oberfläche.“