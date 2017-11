Die Meißner sind ein besonders engagiertes Völkchen. Vielen wollen ein Wörtchen mitreden, wenn es um ihre Stadt und deren gutes Ansehen geht. Dazu haben die Bürger seit einiger Zeit wieder mal Gelegenheit. Die Verwaltung hatte aufgerufen, Ideen für die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu liefern. 19 phantasievolle und teilweise bis ins Kleinste geplante Entwürfe wurden präsentiert und sollen tatsächlich auch in die reale Planung eingehen. Die allerdings kann noch eine ganze Weile andauern. Denn in den nächsten zwei bis drei Jahren wird sich der triste Platz vor dem Bahnhof in Meißen-Cölln wohl noch nicht verändern. Die Planung soll in Form eines Wettbewerbs ausgeschrieben und eventuell auch unter Beteiligung von Design-Studenten umgesetzt werden. Frei nach dem Motto: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger...

