Probezeit und reduziertes Gehalt für Politiker

Eröffnung der neuen Tagespflege und Sozialstation

Großenhain. Was lange dauert wird gut und zugleich ist auch ein Wunsch vieler älterer Leute wahr geworden, denn Anfang September wurde die Tagespflege und Sozialstation in Leuben feierlich eingeweiht. Unter den Gästen waren auch die Bürgermeister Uwe Anke aus Nossen, Dr. Anita Maas aus Lommatzsch und der DRK-Präsident Holger Löser des Landesverbandes Sachsen. Vor sieben Jahren suchte der DRK-Kreisverband Großenhain ein geeignetes Grundstück für die Errichtung einer neuen Tagespflege und Sozialstation. Nach der Besichtigung der alten Schule in Leuben waren sich die Verantwortlichen schnell einig, dass sich ihre Vorstellungen an diesem Ort gut umsetzen lassen können. Im Mai 2011 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Der Weg vom Grundstückskauf bis zum Einreichen des Bauantrags im Januar 2015 war nicht immer einfach für den Kreisverband. „Wir hatten in dieser Zeit einige Hürden zu meistern, wie z.B. den Grundstückstausch mit der Kirche, welchen wir dann im Juni 2016 zum Abschluss bringen konnten.“, so der Vorstandsvorsitzende Dr. med. Horst Heilmann des DRK-Kreisverbandes Großenhain. Im April 2016 konnte der Bau unter Einhaltung einiger Auflagen des Denkmalschutzes beginnen. Die ersten Tagespflegegäste konnten schon am 1. Juni diesen Jahres begrüßt werden. In den beiden anderen Gebäuden befinden sich jetzt acht altersgerechte Wohnungen und zwölf betreute Wohnungen. Alle drei Häuser sind mit einem Gang verbunden, der auch einen barrierefreien Zugang zu den Objekten ermöglicht. Insgesamt kostete der Umbau rund 3,5 Millionen Euro und die Deutsche Fernsehlotterie unterstützte das Projekt mit 300.000 Euro. In der neuen Tagespflege und Sozialstation arbeiten 45 Hauptamtliche und fünf Ehrenamtliche. Was lange dauert wird gut und zugleich ist auch ein Wunsch vieler älterer Leute wahr geworden, denn Anfang September wurde die Tagespflege und Sozialstation in Leuben feierlich eingeweiht. Unter den Gästen waren auch die Bürgermeister Uwe Anke aus…

weiterlesen