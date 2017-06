Keine Freunde: Kunst & Kapitalismus

Nach Herzattacke: PKW kracht gegen Baum in Vorgarten

Am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr kam es auf der Karl-Marx-Straße in Doberschau bei Bautzen zu einem schweren Unfall. Aus gesundheitlichen Gründen kam der Fahrer eines Dacia in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, fuhr durch eine Hecke, einen Zaun und prallte dann gegen einen Baum und blieb dann auf der Seite liegen. Der Fahrer ist Herzpatient und wurde schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

