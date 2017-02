Erniedrigt euch!

Hand auf´s Herz: Wer auf dem Wertstoffhof überflüssiges Interieur loswird, schaut schon mal, was andere Menschen nicht mehr brauchen. „Sieht gar nicht so schlecht aus“, denkt man noch, bevor erleichtert der Rückweg angetreten wird. Genauso schnell ist der Gedanke an den weiteren „Wertegang“ des Elektromülls wieder verworfen. Maximal hofft man vielleicht noch, dass das Gelumpe nicht in Indien oder Afrika landet. Wahrscheinlich ist kein anderer Ort so geeignet wie die Müllhalde, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schlecht es uns gerade geht. Ich kann Euch sagen, uns geht´s beschissen. Nur HD ready? Weg damit! Bildschirmdiagonale zu klein? Ab auf den Schrott! Wer sich wirklich erniedrigen möchte, kann im März bei der ersten Gebrauchtwarenbörse für diese ausrangierte, aber funktionstüchtige Technik vorbeischauen. Ich hab Euch hiermit gewarnt!

André Schramm