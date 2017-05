Ein neuer prominenter Bierbotschafter

Was hat Profiboxen mit Bierkonsum zu tun? Gut, zehn Bier können sich am Tag danach schon mal anfühlen wie ein ordentlicher Leberhaken. Doch in Brandenburg schickt sich nun ein ehemaliger Profiboxer und Fast-Weltmeister im Schwergewicht an, die Biertraditionen Brandenburgs zu repräsentieren. Sie ahnen es schon: Es dreht sich um Axel Schulz. Jenen friedlich dauergrinsenden Glatzkopf mit Fackelmann-Mütze, der bereits seit seinem Karriereende im Ring mehr schlecht als Recht durchs deutsche TV-Land stolpert. Breitseiten der satirischen Art, etwa von TV-Kritiker Oliver Kalkofe, heimste der Ex-Profi dafür schon vollkommen zurecht ein. Nun also ist Axel Schulz Bierbotschafter unseres Landes. Auf diesen Schock brauche ich auch erstmal ein Bier. Prost Axel!