Buhlen um Azubis

Stell Dir vor es gibt Ausbildungsstellen und keiner will sie. So dürfte es einigen Betrieben der Region gehen. Denn noch nie war die Lücke zwischen vorhandenen Ausbildungsstellen und ausbildungssuchenden Jugendlichen so groß, wie im August 2017. So standen 837 Ausbildungssuchenden 1.392 freie Ausbildungsstellen zur Verfügung. Während Optimisten betonen, dass die Chancen für eine Lehre noch nie so groß waren, wächst die Zahl der Skeptiker, die sagen: Der Fachkräftemangel hat uns längst erreicht. Mit Ideen wie einer Ausbildungs- und Studienbörse, etwa wie sie die Berufsorientierte Oberschule Spremberg am 23. September anbietet, kann man diesem Mangel entgegen wirken. Noch wichtiger: Auch Abiturienten müssen sehen, dass neben Studium auch eine solide Ausbildung durchaus Perspektiven bietet. Vor allem in unserer Region.

Jan Hornhauer